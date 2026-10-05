İfade Özgürlüğü Derneği dahil en az 88 hesaba erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneğin hesabı “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Sansür dalgasından tsunamiye: Eylül’deki erişim engelleri 2025’in tamamını geride bıraktı

Erişime engellenen hesaplar arasında İfade Özgürlüğü Derneği’nin (@ifadeorgtr) X hesabı da yer aldı.

Tanınmış isimlerin hesapları kapatıldı

X’te yeni erişim engeli dalgası: En az 55 hesap daha sansürlendi

Erişim engeli verilen hesapların arasında Eski YARSAV Başkanı ve emekli yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu başta olmak üzere, yazılımcı Fatih Kadir Akın, klinik psikolog Kıvılcım Kıran, gazeteciler Hamdi Çelikbaş ve Yiğit Uzun, Kadın Partisi ve “Hikmeti Tabiyeci” adıyla tanınan ressam Onur Bolat’ın hesapları da bulunuyor.

İFÖD hakkında

Merkezi İstanbul’da bulunan İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Ağustos 2017’de hukukçular, akademisyenler ve insan hakları alanında çalışan uzmanlar tarafından kuruldu.

Dernek; dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik ve siyasi görüş dahil herhangi bir ayrım gözetmeksizin ifade özgürlüğü hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

İfade özgürlüğü ihlal edilen veya bu hakkı tehdit altında bulunan kişilere hukuki destek sağlamanın yanı sıra araştırmalar, kapasite geliştirme programları ve ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları gerçekleştiriyor. Derneğin ekibindeki hukukçular, İFÖD’ün kuruluşundan önce de, 2009’dan bu yana ifade özgürlüğü ihlallerine ilişkin hukuki destek ve stratejik dava takibi çalışmalarında yer alıyor.

Dernek çalışmalarını başlıca şu alanlarda sürdürüyor:

Düşünce ve ifade özgürlüğü

Bilgi edinme ve bilgiye erişim özgürlüğü

Akademik özgürlükler

Medya ve internette sansürle mücadele

Fikir çeşitliliği ve muhalefet etme hakkı

Kadınların ve çocukların düşünce ve ifade özgürlüğü

Hassas ve savunmasız grupların nefret, tehdit ve ayrımcılığa karşı korunması

🔻 İfade Özgürlüğü Derneği dahil en az 88 hesaba erişim engeli https://t.co/nmu7pltmyo — bianet (@bianet_org) October 5, 2026

(FY/HA)