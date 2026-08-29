İdris Naim Şahin soruşturma kapsamında ifade verecek

“Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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Soruşturmada, Şahin adına tahsis edildiği belirlenen bir aracın, Alihan Kuriş’in tutuklu kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına çıkarılmasına yönelik girişimde kullanıldığı öne sürüldü.

Dosya kapsamında Şahin adına tahsis edilen iki aracın daha incelemeye alındığı, araçların tahsis amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Araçlardan birini kullandığı belirtilen Ömür Yücel’in gözaltına alındığı bildirildi.

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Kuriş ve Yılmaz araçta yakalanmıştı

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, 21 Ağustos’ta Muğla’da durdurulan bir araçta yakalanmıştı. Aracın bir şirkete kayıtlı olduğu ancak 2025-2030 yılları arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlenmişti.

Şahin ise daha önce yaptığı açıklamada Kuriş ve Yılmaz’ı tanımadığını, aracın bilgisi dışında kullanıldığını söylemiş ve kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli araçların geçmiş kullanım ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarının incelendiği belirtildi.

(NÖ)