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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 07:17 2 Eylül 2026 07:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 07:32 2 Eylül 2026 07:32
Okuma Okuma:  2 dakika

İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı yasağı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı yasağı
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.

Adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş’in, Şahin’e tahsis edilen çakarlı bir araçta yakalanmasının ardından Şahin’in söz konusu araçla ilişkisi gündeme gelmişti. Kuriş, cemaatin tutuklu lideri Alihan Kuriş’in kardeşi.

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“En son haziran ayında kullandım”

Halk TV’nin aktardığına göre savcılıkta yaklaşık üç buçuk saat ifade veren Şahin, Hilmi Tuna Kuriş’in yakalandığı aracı en son haziran ayında kullandığını söyledi.

Şahin, bu tarihten sonra aracı kimin kullandığını bilmediğini savundu.

Yıllık kira bedeli 1000 TL

Şahin ifadesinde, soruşturmaya konu aracın Mehmet Özmen’e ait bir şirketten 25 Aralık 2025’te kiralandığını belirtti.

Kira sözleşmesinde aracın yıllık bedelinin 1000 TL olarak yer aldığı aktarıldı.

Şahin, aracı yıl boyunca sürekli kullanmadığını, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını ifade etti. Ödemeleri şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla Mehmet Özmen’e elden gönderdiğini anlattı.

Şahin’in avukatı ise sözleşmede yer alan yıllık 1000 TL’lik kira bedelinin “sembolik” olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu.

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“Tahsisleri iptal ettirdim”

Şahin, adına tahsis edilen araçların bilgisi ve amacı dışında kullanıldığını öne sürdü.

Bu durumu “güveni kötüye kullanma” kapsamında değerlendirdiğini belirten Şahin, araçların kullanımına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu ve tahsisleri iptal ettirdiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Şahin hakkındaki adli kontrol tedbiri sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Süleymancılar cemaati süleymancılar idris naim şahin
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