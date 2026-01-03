ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:41
 SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 14:47
Okuma Okuma:  1 dakika

İDO ve vapur seferleri iptal edildi

İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun 32 seferi ve bazı vapur seferleri iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İDO ve vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitelerinde sefer iptalleirne ilişkin açıklama yapıldı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak seferler şöyle belirtildi:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Eminönü-Üsküdar, Bostancı-Adalar Ring, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hatları ile Eminönü-Rumelikavağı hattının Ortaköy uğramaları ve uzun Boğaz turu seferleri

Açıklamada, SHM B003-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacağı aktarıldı.

İDO'nun 32 seferi iptal

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak seferler şöyle:

07.15 Yalova–Yenikapı, 07.45 Yenikapı–Yalova, 08.00 Pendik–Yalova, 08.30 Bandırma–Kadıköy, 08.30 Bursa–Kadıköy, 09.00 Yalova–Pendik, 09.45 Yalova–Yenikapı, 09.45 Yenikapı–Yalova, 10.00 Pendik–Yalova, 10.30 Bursa–Kadıköy, 11.00 Yalova–Pendik, 11.35 Kadıköy–Bursa, 11.45 Yalova–Yenikapı, 11.45 Yenikapı–Yalova, 12.00 Pendik–Yalova, 12.30 Bursa–Kadıköy, 13.00 Yalova–Pendik, 13.45 Yalova–Yenikapı, 13.45 Yenikapı–Yalova, 14.00 Pendik–Yalova, 14.50 Kadıköy–Bursa, 15.00 Yalova–Pendik, 15.45 Yalova–Yenikapı, 15.45 Yenikapı–Yalova, 16.00 Pendik–Yalova, 17.45 Yalova–Yenikapı, 17.45 Yenikapı–Yalova, 18.00 Pendik–Yalova, 19.00 Yalova–Pendik, 19.45 Yalova–Yenikapı, 19.45 Yenikapı–Yalova ve 20.00 Pendik–Yalova seferleri

(AB)

