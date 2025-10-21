Îdîanameya têkildarî Azîz İhsan Aktaşî amade bûye

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ragihand ku 40 jê girtî derbarê 200 kesan de îdianame hatiye amadekirin û li Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê doz hatiye vekirin.
Di daxuyaniya Serdozgeriyê de tohmetên li dijî şaredaran jî cih girtin.
Sedozgeriyê di daxuyaniyê de diyar kiriye ku di lêpirsîna rêxistina sûc a Azîz İhsan Aktaşî de 40 jê girtî derbarê 200 gumanbaran de bi tohmeta ku endamtiya rêxistina sûc, gendeltî, bertîl girtin, bertîl dayîn, ji bo pêkanîna sûc avakirina rêxistinê û birêvebirina wê, gendeltiya di îhaleyan de, sextekariya di belgeyên fermî de û sextekariya di belgeyên taybet de û xapandina saziyên dewletê di 20/10/2025an de îdianame hatiye amadekirin û li Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê doz hatiye vekirin.
Di îdianameyê de dozgeriyê xwestiye ku Şaredarê Avcilarê Utku Caner Çaykara, Şaredarê Esenyûrtê Ahmet Ozer, Şaredara Seyhanê Oya Tekin, Şaredarê Ceyhanê Kadir Aydar, Şaredarê Bajarê Mezîn ê Edeneyê Zeydan Karalar, Şaredarê Semsûrê Abdûrrahman Tûtdere û Şaredarê Beşîktaşê were cezakirin.
