“İddianameyi hazırlayan savcının çetelerle nasıl ilişkisi olduğu ortaya çıktı”

Kobanî davasının 46. duruşma periyodu Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

“Savcı neyi kanuna uygun yaptı?”

MA’nın haberine göre dünkü duruşmada, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın avukatı Veysi Eski beyanda bulundu.

İddianame ve mütalaaya dair “Bilgiler yığını ve sübjektif değerlendirme yığınıyla karşı karşıyayız” yorumu yapan Eski, şunları söyledi:

“Mütalaanın 493’üncü sayfasında mütalaayı hazırlayan savcı delillerin usule aykırı toplandığı iddiasına dair kendince cevaplar vermiş ve ‘bir kısım sanıklar ile vekillerinin beyanlarında açılan kamu davasının kendilerine karşı bir kumpas olduğu, bir kısım delillerin uydurulduğu ve teknik takibe dair mahkeme kararının alınmadığını, tanıkların usule uygun dinlenmediğini ve bu nedenle delillerin dosyada kullanılamayacağını iddia etmişlerdir’ demiş.

Buna dair Demirtaş ve iki meslektaşımızın birkaç beyanını yazmış ve ‘görevimizi kanunlar çerçevesinde yapmak ve söz konusu davanın yürütülmesinde iddia makamı olarak bulunmaktayız. Kanunların yetkilerini kullanarak Türk milleti adına verilecek karara dair iddialarımızı sunmakla mükellefiz. Bu sırada tarafların kim olduğu, ırkı, dili ya da nelerden hoşlandıkları davanın konusu değildir’ demiş. Peki savcı neyi kanuna uygun yapmış? Elle tutulur ne var.”

“Çete pratiğinde bir eski başsavcı”

Soruşturmanın başından itibaren yaşanan hukuksuzlukları hatırlatan Eski, “Sadece bu saçma sapan iddianameyi hazırlayan savcıyı değil mahkeme heyetini de tartışacağız. Sizden önceki çete üyesi başkanı da tartışacağız” dedi.

İddianameyi hazırlayan Savcı Ahmet Altun’un yapmış olduğu tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğuna dikkati çeken Eski, “Eş başkanların tutuklandığı süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan şu an Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman’ın çetelerle nasıl ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kendisi hakkındaki bütün haberlere erişim engeli getirtti. Çete pratiğinde bir eski başsavcı” dedi.

Duruşma devam ediyor. (AS)