İddianame kabul edildi: İmamoğlu’na 7 yıl hapis ve siyasi yasak talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

İddianame neden kabul edildi?

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeler kullandığı tespit edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu açıklamaların suç teşkil ettiği gerekçesiyle İmamoğlu’nun yargılanmasına karar verdi.

İmamoğlu, aynı gün Büyükçekmece Adliyesi'nde devam eden Beylikdüzü davası kapsamında da hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu hangi suçlamalarla karşı karşıya?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

İmamoğlu hakkında yöneltilen suçlamalar şunlar:

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret

Tehdit

Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek

İddianamede, Gürlek’in daha önce terör örgütleriyle bağlantılı bazı basın ve sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgilerinin ve fotoğraflarının yayımlandığı belirtiliyor. İmamoğlu’nun konuşmasının, Gürlek'i hedef gösterdiği ve tehdit unsuru taşıdığı öne sürülüyor.

Suçlamalar neye dayanıyor?

Savcılık iddianamesinde, İmamoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, açıklamalarının kamu görevini sürdüren Gürlek’i küçük düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

İddianamede şu ifadeler dikkat çekiyor:

"İmamoğlu’nun açıklamalarının yargı mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı"

"Kendi siyasi konumunu ve nüfuzunu kullanarak mahkemeleri etkilemeye çalıştığı"

"Gürlek’in ve ailesinin hedef alındığı, zarar görebileceğine dair ifadeler içerdiği"

Bu gerekçelerle, İmamoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Siyasi yasak gündemde

İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu’nun kamu görevinden men edilmesitalep ediliyor. Eğer mahkumiyet kararı çıkarsa, belediye başkanlığı dahil kamu görevlerinden men edilmesi söz konusu olabilir.

İmamoğlu’nu nasıl bir süreç bekliyor?

11 Nisan’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanacak.

Aynı gün Büyükçekmece Adliyesi'nde Beylikdüzü davasında da hakim karşısına çıkacak.

Sözüer: Halk bu davaların siyasi amaçlı olduğunu kabul edecektir

Prof. Dr. Adem Sözüer, daha önceki İmamoğlu davaları için bianet'e şu yorumu yapmıştı: "İmamoğlu’na yönelik sistematik yargısal taciz sürdüğü sürece, halk bu davaların siyasi amaçlı olduğunu kabul edecektir."

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

(EMK)