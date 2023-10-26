İddia: Türkiye, İsrail’le devam eden Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin-İsrail Savaşı’nda Hamas’a açıktan destek verip, İsrail’e yaptırım uygulanacağını açıklaması sonrası Bloomberg bir iddia ortaya attı.

Türkiye'nin İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleri ile boru hattı çalışmalarının askıya alındığını yazdı.

Habere göre; İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleri ile boru hattı çalışmaları hakkında ikili görüşmelerde bulunmak için bu ülkeye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da programını iptal etti.

Habere karşı henüz bir yalanlama gelmedi.

Erdoğan: “Hamas terör örgütü değildir”

Doğu Akdeniz gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktı

Erdoğan, Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD’de gazetecilere Türkiye ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de ortak enerji sondajı yapacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Avrupa’ya bağlanacak bir enerji nakil hattı inşa etme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Erdoğan “İsrail’le şu an 9,5 milyar dolar toplam ticaret hacmimiz var. İlk etapta asgari 15 milyar dolara ilk etapta çıkaralım diye bir mutabakata vardık. Enerji işbirlikleri bizi çok daha farklı yerlere taşıyabilir” demişti.

İsrail’in kanıtlanmış 750 milyar metreküp gazı bulunuyor. 2022’de İsrail yaklaşık 22 bcm gaz üretti ve bunun 10 milyar metreküpünü Mısır ve Ürdün’e sattı. İsrail, Rusya’nın AB pazarında gücünü kaybetmesi sonrasında AB’ye gaz ihraç etmeyi önceliyor.

2014’ten bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail arasında görüşmeleri süren Doğu Akdeniz Avrupa Gaz Hattı, 2021’de ABD’nin çekilmesiyle iptal olmuştu. İsrail bu iptalin ardından Avrupa’ya gaz ihracatı için alternatif güzergah arayışına girmişti. Bu arayışta Türkiye konumu itibariyle öne çıkmıştı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan dün (25 Ekim) partisinin grup toplantısında konuşmuştu:

"Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.

"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz."

(HA)