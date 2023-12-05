ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 21:51
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 21:57
1 dk Okuma

İddia: İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyu ile doldurmayı planlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/iddia-israil-hamas-in-tunelleri-ne-deniz-suyu-salmayi-planliyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti.

Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
30 Filistinli ve 8 İsrailli serbest bırakıldı
30 Filistinli ve 8 İsrailli serbest bırakıldı
1 Aralık 2023

Anadolu Ajans'ın aktarımına göre, ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti.

İsrail şu ana kadar yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.

Ayrıca, Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin 16 bin 248'e ulaştığını duyurdu.

(EMK)

filistin gazze çatışmalar filistin israil filistin-israil sorunu Gazze
ilgili haberler
30 Filistinli ve 8 İsrailli serbest bırakıldı
1 Aralık 2023
/haber/30-filistinli-ve-8-israilli-serbest-birakildi-288705
DSÖ: Filistin’de sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi
30 Kasım 2023
/haber/dso-filistinde-saglik-hizmetlerine-yonelik-427-saldiri-belgelendi-288683
33 Filistinli ve 11 İsrailli serbest
28 Kasım 2023
/haber/33-filistinli-ve-11-israilli-serbest-288529
REHİNE DEĞİŞİMİ BAŞLADI
İsrail çoğu kadın ve çocuk 39 Filistinliyi, Hamas 11'i Asyalı işçi, 24 rehineyi serbest bıraktı
24 Kasım 2023
/haber/israil-cogu-kadin-ve-cocuk-39-filistinliyi-hamas-11-i-asyali-isci-24-rehineyi-serbest-birakti-288441
IFJ Genel Sekreteri Bellanger, Filistinli gazetecilere destek için Batı Şeria'da
23 Kasım 2023
/haber/ifj-genel-sekreteri-bellanger-filistinli-gazetecilere-destek-icin-bati-seria-da-288360
Filistinli yazar ve şair Mosab Abu Toha gözaltına alındı
21 Kasım 2023
/haber/filistinli-yazar-ve-sair-mosab-abu-toha-gozaltina-alindi-288229
İspanya'da yeni kabine açıklandı: Filistin'i destekleyen Belarra yok
21 Kasım 2023
/haber/ispanya-da-yeni-kabine-aciklandi-filistin-i-destekleyen-belarra-yok-288224
ilgili haberler
30 Filistinli ve 8 İsrailli serbest bırakıldı
1 Aralık 2023
/haber/30-filistinli-ve-8-israilli-serbest-birakildi-288705
DSÖ: Filistin’de sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi
30 Kasım 2023
/haber/dso-filistinde-saglik-hizmetlerine-yonelik-427-saldiri-belgelendi-288683
33 Filistinli ve 11 İsrailli serbest
28 Kasım 2023
/haber/33-filistinli-ve-11-israilli-serbest-288529
REHİNE DEĞİŞİMİ BAŞLADI
İsrail çoğu kadın ve çocuk 39 Filistinliyi, Hamas 11'i Asyalı işçi, 24 rehineyi serbest bıraktı
24 Kasım 2023
/haber/israil-cogu-kadin-ve-cocuk-39-filistinliyi-hamas-11-i-asyali-isci-24-rehineyi-serbest-birakti-288441
IFJ Genel Sekreteri Bellanger, Filistinli gazetecilere destek için Batı Şeria'da
23 Kasım 2023
/haber/ifj-genel-sekreteri-bellanger-filistinli-gazetecilere-destek-icin-bati-seria-da-288360
Filistinli yazar ve şair Mosab Abu Toha gözaltına alındı
21 Kasım 2023
/haber/filistinli-yazar-ve-sair-mosab-abu-toha-gozaltina-alindi-288229
İspanya'da yeni kabine açıklandı: Filistin'i destekleyen Belarra yok
21 Kasım 2023
/haber/ispanya-da-yeni-kabine-aciklandi-filistin-i-destekleyen-belarra-yok-288224
Sayfa Başına Git