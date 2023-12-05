İddia: İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti.

Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.

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Anadolu Ajans'ın aktarımına göre, ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti.

İsrail şu ana kadar yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.

Ayrıca, Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin 16 bin 248'e ulaştığını duyurdu.

(EMK)