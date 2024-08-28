İddia: Binance, İsrail'in talebiyle Filistinlilerin kripto varlıklarını dondurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilere ait tüm varlıkları dondurdu.

İddia, kripto platformu Paxful'un kurucu ortağı ve Noones’nin CEO'su Ray Youssef’tan geliyor. Youssef, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Binance'ye gönderdiği belgeyi paylaştı.

Kasım 2023 tarihli söz konusu belgede IDF, bazı Filistinlilerin İsrail’in terör örgütü olarak tanımladığı bir gruptan fon aldığını iddia ediyor.

Bu kapsamda Gazze'de faaliyet gösteren Dubai Exchange Company isimli şirket Mart 2022'de İsrail tarafından işaretlenmiş.

Söz konusu belgede IDF, Binance’nin Filistinlilerin kripto paralarını dondurmasını meşrulaştırmak için terörle mücadele yasalarına atıfta bulunuyor.

Youssef’a göre Binance, Filistinlilerin tüm itirazlarını reddetti. Youssef ayrıca, Binance'nin herhangi bir yasal süreç olmadan, tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika kullanıcılarına ait bilgileri IDF'ye sızdırdığını iddia ediyor.

Binance yalanladı ama sayı vermedi

Gece boyunca yoğun eleştirilere maruz kalan Binance, tüm Filistinli kullanıcıların kripto varlıklarını dondurduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Binance'e göre, yalnızca yasa dışı faaliyetlerle ilişkili birkaç hesap kısıtlandı. Ancak, kaç kullanıcının varlığının dondurulduğunu konusunda net bir sayı vermedi.

Platform ayrıca yürürlükteki uluslararası yükümlülük ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kaldığını iddia etti.

(HA)