İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenlere "neden" diye sordu

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı avukatlarının yürütmeyi durdurma talebiyle açtıkları davada verdiği ara kararda, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarıyla ilgili 23 dosyanın gönderilmesini istedi.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması CHP'nin tek cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılacağı haberlerinden hemen sonra iptal edilmiş, ardından İBB'ye yönelik operasyon başlatılarak İmamoğlu ve mesai arkadaşları 19 Mart'ta gözaltına alınmışlar, hafta sonunda da tutuklanmışlardı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun diplomayı iptal etmemesi üzerine 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplanarak İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

Bu kararın tebliğ edilmesi sonrasında İmamoğlu'nun avukatları 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesine başvuruda bulunarak İstanbul Üniversitesi'nin kararının iptali için dava açtılar.

İstanbul Üniversitesi'nin kararının dayanakları araştırılıyor

İzmir Yenigün Gazetesi'nden Rümeysa Ertürk'ün haberine göre, davayı görmeye başlayan İdare Mahkemesi ara kararında 18 Mart’ta diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatları ile ilgili 23 dosyanın göderilmesini istedi.

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diplomasının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle iptal edilmesine karar vermişti. Mahkeme bu kararla ilgili üniversiteden eksik ya da mevzuata aykırı durumların ne açıdan "yokluk" ve "açık hata" hali oluşturduğunun "ayrıntılı olarak" aktarılmasını talep etti.

Mahkeme İstanbul Üniversitesi'nden ayrıca İmamoğlu’nun mezunu olduğu İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından usulsüzlük iddiasına ilişkin bir karar alınıp alınmadığının da bildirilmesini istedi, YÖK'ten de 13 maddelik bir listeyle, yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin belgeleri istedi.

İdare Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığın'dan da bütün belgeleri kendisine göndermesini istedi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, diploma ile ilgili İmamoğlu’na karşı soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da soruşturmaya ilişkin ve İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı Kıbrıs’taki yasal mevzuat konusunda Dışişleri Bakanlığından 1 adet dosyayı 30 gün içinde kendilerine teslim etmelerini istedi.

(AEK)