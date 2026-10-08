İçkili sürücü moto kuryeyi öldürdü: 7 yıl 6 ay ceza aldı, 6 ayda ikinci kez tahliye edildi

İstanbul’da 27 yaşındaki moto kurye Batuhan Karabulut’un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 1,43 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Uğur S.’yi “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Sanık cezaevinde sadece 5 ay kaldı, 6 ay 20 gün içinde ikinci kez serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise aynı gün tahliye kararına itiraz ederek Uğur S.’nin yeniden tutuklanmasını talep etti.

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Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı, tahliye kararı verdi

Davanın karar duruşması 7 Ekim’de Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Karabulut’un annesi Serap Turhal, ablası Bahar Tekir ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Uğur S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanığın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Karabulut ailesinin avukatları ise olayın “bilinçli taksir” değil, “olası kastla öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanık Uğur S. ise önceki savunmalarını tekrarladı. Daha önce 0,54 promil alkol nedeniyle ehliyetine altı ay süreyle el konulduğunu kabul etti. Kazayı önlemek için fren yaptığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, ailenin olası kasta ilişkin taleplerinin aksine, sanığın eylemini bilinçli taksir kapsamında değerlendirdi. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1. maddesi uyarınca önce 5 yıl hapis cezası belirledi. Suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle cezayı yarı oranında artırarak 7 yıl 6 aya çıkardı.

Mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle TCK’nin 62. maddesindeki takdiri indirim hükümlerini uygulamadı.

Buna karşın mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olmasını, karartılması ihtimali bulunan delil bulunmamasını, tutuklulukta geçen süreyi ve tutuklamadan beklenen faydanın elde edilmiş olmasını gerekçe göstererek tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Uğur S.’nin sürücü belgesinin, cezasının infazının tamamlanmasının ardından başlamak üzere iki yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Savcılık: Kaçma şüphesini destekleyen somut olgular var

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına mahkemeye sunduğu dilekçeyle itiraz etti. Hüküm henüz kesinleşmemiş olsa da verilen cezanın ağırlığını tutuklama nedenleri arasında gösterdi.

Ayrıca sanığın daha önceki tahliye sürecine işaret etti. Uğur S.’nin daha önce hakkında çıkartılan yakalama kararını ve teslim olmamasını gerekçe gösterdi.

İlk duruşma sonrası Uğur S. yine tahliye edilmiş, savcılığın itirazı üzerine hakkında 7 Ağustos’ta tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmişti. Ancak sanık kendiliğinden teslim olmamış ve yakalama emrinin çıkarılmasından 35 gün sonra, 11 Eylül’de kolluk görevlilerince yakalanmıştı.

Tahliye kararında, hüküm sonrasında ortaya çıkan kaçma riskine ilişkin somut bir gerekçe gösterilmediğine de dikkat çeken savcılık, sanığın herhangi bir adli kontrol yükümlülüğüne tabi tutulmadan serbest bırakılmasına itiraz etti.

Karar istinafa taşınacak

Kararın ardından Karabulut’un ailesi ve duruşmayı takip eden moto kuryeler de verilen cezaya ve tahliyeye tepki gösterdi. Aile ve kuryeler, hukuki mücadeleyi üst mahkemelerde sürdüreceklerini açıkladı.

Mahkumiyet kararına karşı istinaf yolu açık bulunurken, savcılığın tahliye kararının kaldırılması ve sanığın yeniden tutuklanması talebi de yargının önünde bulunuyor.

Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasını Kurye Haber'in YouTube sayfasından izleyebilirsiniz:

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Batuhan Karabulut kusursuz bulunmuştu Batuhan Karabulut, 17 Mart 2026’da TEM Otoyolu’nun Eyüpsultan-5. Levent mevkiinde çalışırken hayatını kaybetti. Uğur S.’nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden araçlara çarptıktan sonra Karabulut’un motosikletine arkadan çarptı. Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaklaşık beş saat sonra yapılan testte Uğur S.’nin 1,43 promil alkollü olduğu belirlendi. Uğur S. olay yerinde de polislere alkol testi yaptırmamak için direndi. Dosyadaki bilirkişi raporlarında Uğur S.’nin kazanın meydana gelmesinde “asli ve tam kusurlu”, Batuhan Karabulut’un ise kusursuz olduğu tespit edildi. Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın hatalı şerit değiştirdiğini, hızını yol ve trafik koşullarına göre ayarlamadığını, trafik kurallarını ihlal ettiğini ve alkollü olması nedeniyle aracını güvenli şekilde kullanamayacak durumda olduğunu belirtti.

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(HA)