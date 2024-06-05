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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:16
2 dk Okuma

İçkili araç kullanıp moto kurye öldürdü, 6 ayda serbest kaldı

İçkili kullandığı araçla 25 yaşındaki üniversite öğrencisi moto kurye Tevfik Arayıcı'ya çarpan Serhat Furkan Y., 7,5 yıl ceza aldı. Ancak mahkeme buna rağmen hakkında tahliye kararı verdi.

Mesut Çeki
Mesut Çeki

Mesut Çeki
Görseli Büyüt
İçkili araç kullanıp moto kurye öldürdü, 6 ayda serbest kaldı

Karabük’te üniversite okurken moto kurye olarak çalışan Tevfik Arayıcı'nın içkili bir sürücünün çarpması sonucu ölümüyle ilgili davada dün karar çıktı.

Safranbolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Arayıcı’nın ailesi hazır bulundu. Arayıcı’nın meslektaşları da davayı takip etti.

Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaada, şoför Serhat Furkan Y.’nin Arayıcı'nın şerit ihlali yaptığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğununu belirtti. Serhat Furkan Y.’nin olay anında 2.72 promil alkollü olduğunu aktaran savcı, sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca suçun niteliği ve mevcut delilleri göz önüne alarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

İçkili araç kullandığı için değil, olay yerini terk ettiği için pişman

Mütalaadan sonra söz alan Tevfik Arayıcı’nın annesi Bahar Arayıcı, Serhat Furkan Y.'nin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını ve en üst seviyeden cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Serhat Furkan Y. “Daha önceki savunmalarımda da belirttiğim gibi olay benim şeridimde gerçekleşmiştir. En büyük pişmanlığım olay yerini terk etmektir” dedi.

Savunma ve beyanlar sonrası kararını açıklayan mahkeme Serhat Furkan Y.'ye 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezada indirim yapmadı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu.

Ancak “ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süreler ve tutuklanmanın tedbir oluşunu dikkate alarak” tahliyesine hükmetti. Yurtdışına çıkış yasağı koydu.

“Adalet Neredesin”

Arayıcı ailesinin avukatı İlyas Kelepircioğlu, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı. “Bu ceza bizim nezdimizde çok az bir cezadır, gencecik bir delikanlı toprağa düşmüştür“ diyen Kelepircioğlu moto kurye davalarındaki cezasızlığa dikkat çekti.

Arayıcı vakasında failin tahliye edildiğini belirterek “Bu olay yine toplumumuzda suçlara karşı cezasızlık örneği oldu. Aile, paramparça. Bu kararı istinafa götüreceğiz” diye konuştu

Tevfik Arayıcı’nın annesi Bahar Arayıcı mahkeme kararına ve şoförün serbest bırakılmasına isyan etti. “Adalet nerede” diye haykıran Bahar Arayıcı uzun süre oğlu için ağıt yaktı.

Ne olmuştu?

Karabük’te üniversite okurken moto kuryelik yapan 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı’ya 9 Aralık 2023 akşamı gece saatlerinde ticari araç çarptı.

Araç sürücüsü olay yerinden kaçtı, Arayıcı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan aracın sürücüsü ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrolde Yılmaz’ın 2.72 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

2023’te en az 68 moto kurye iş cinayetinde hayatını kaybetti
2023’te en az 68 moto kurye iş cinayetinde hayatını kaybetti
6 Ocak 2024

(HA)

motokurye moto kurye ölümleri moto kurye
Mesut Çeki
Mesut Çeki
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Kurye Hakları Derneği Başkanı, Kurye Haber editörü ve moto kurye

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