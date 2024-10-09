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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 15:28
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İçişleri Bakanlığından yakalanan 4 ton kokainle ilgili açıklama

“Uyuşturucu maddenin Güney Amerika ülkelerinden gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında yakalanan gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendiriliyor.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığından yakalanan 4 ton kokainle ilgili açıklama
Fotoğraf: Marine Deal News

İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim’de İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı RAS isimli gemiye düzenlenen operasyonda bulunan 4 ton kokain ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 7’si Türkiye, 2’si Azerbaycan ve 1’i Hollanda vatandaşı olan toplam 10 kişi yakalandı. İspanya, yakalanan 10 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

“Hayalet gemilerle Güney Amerika’dan getirildi”

Açıklamada, uyuşturucu maddenin, Atlas Okyanusu üzerinde yakalanan gemiye aktarıldığı belirtildi:

“RAS isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri birlikte analiz edildiğinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet (AIS sinyal bilgileri bulunmayan) olarak tabir edilen gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında bahse konu gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilmektedir.”

İstanbul, Zeytinburnu’ndan demir aldı

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, İspanyol Narkotik Polisi ile iletişime geçtiği ve görüşmeler sonucu şu bilgilerin elde edildiğini duyurdu:

·       19 Temmuz 2024'ten bu yana Zanzibar-Tanzanya bayrağı taşıyan geminin hareketleri incelenmiş,

·       28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı ve 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone'ye transit geçiş yaptığı,

·       21 Ağustos'ta Freetown, Sierra Leone açıklarında demirlediği ve 11 Eylül'e kadar 20 gün boyunca orada kaldığı,

·       11 Eylül'de kuzeye doğru hareket ettiği ve 13-20 Eylül tarihleri arasında Gine ile Gine-Bissau ülkeleri karasularında limana giriş izni için beklediği ve akabinde 21 Eylül tarihinde 21 saat boyunca Bissau limanında demirlediği,

·       22 Eylül tarihinde Bissau limanından ayrıldıktan sonra, bir sonraki uğrak limanı olarak İskenderiye, Mısır'ı gösterdiği ve tahmini varış zamanını 15 Ekim 2024 olarak belirlediği,

·       23-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Gine-Bissau açıklarında düşük hızda manevralar gerçekleştirdiği,

·       26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrettiği,

·       28-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moritanya açıklarında hızını önemli ölçüde düşürdüğü,

·       Akabinde gemi İskenderiye Limanına seyir halindeyken Kanarya Adaları’nın kuzeydoğusundaki sularda 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
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