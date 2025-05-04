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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2025 14:05
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2025 14:26
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İçişleri Bakanlığı: Özel’e saldıran kişi 66 yaşındaki S.T.

Saldırganın, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı: Özel’e saldıran kişi 66 yaşındaki S.T.

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğu belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı, S.T.’nin adli sicil geçmişine ilişkin şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı:

“2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nin düzenlenen anma töreninin çıkışında, fiziksel saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını duyurdu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırının ardından polis tarafından alandan uzaklaştırılan saldırganın yanına giderek “Kimsin?” diye sorduğunu, saldırganın ise “Ben Osmanlı çocuğuyum” yanıtını verdiğini aktardı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel'e saldırı CHP özgür özel İçişleri Bakanlığı
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