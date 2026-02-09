İçişleri Bakanlığı önerisi: Çocuk, suçu "yetişkin bilinciyle" işlediyse ceza indirimi yapılmasın

Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 85 milyonu aşan nüfusa sahip Türkiye'de 0-17 yaş aralığında 21 milyon 817 kişi bulunuyor. Nüfusun yüzde 25,5'ine tekabül eden bu oran, Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden 1'inin çocuk yaşta olduğunu gösteriyor.

SSÇ sayısında yatay seyir

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2015'te suça sürüklenen çocuk sayısı 158 bin 560, 2016'da 146 bin 737, 2017'de 145 bin 210, 2018'de 157 bin 96, 2019'da ise 161 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde suça sürüklenen çocuk sayısının genellikle yatay seyrettiği gözlemlenirken, 2020'de Kovid-19 salgınının da etkisiyle suça sürüklenen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25,8 düşüşle 119 bin 769 oldu.

AA'nın TÜİK ve Adalet Bakanlığı verilerinden ortaya çıkardığı grafik

Son 10 yılda yüzde 17,47 artış

2021'de 134 bin 464 çocuğun suça karıştığı belirlenirken, bu oran 2022'de önceki yıla göre yüzde 31 artışla 176 bin 128'e, 2023'te ise 177 bin 174'e ulaştı.

Son 10 yılın istatistikleri arasında en yüksek suça sürüklenen çocuk sayısı 188 bin 926 olarak 2024'te kayıtlara geçerken, bu sayı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1,4 düşüşle 186 bin 256 oldu.

İstatistik verilerine göre, 2015'ten 2025'e geçen 10 yıllık sürede suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 17,47 artış gösterdi.

Suç türlerinde artış ve "organize suç" vurgusu

İçişleri Bakanlığı raporuna göre 2025'te "suça sürüklenen çocuklar"ın yüzde 71'i 15-17 yaş, yüzde 29'u 12-14 yaş grubunda yer aldı. Raporda, 2025'te bin 764 kasten öldürme olayının 266'sında çocukların yer aldığı, cinayet olaylarına karışan çocuk sayısının 478 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocukların karıştığı suçlarda, kasten yaralamada yüzde 68, cinsel olaylarda yüzde 64, uyuşturucu suçlarında yüzde 144,8 artış olduğu ifade edildi. Raporda, organize suç çetelerinin çocukları kullanmasının son dönemde öne çıkan sorunlardan biri olduğu, organize suçlarda çocuk sayısının yüzde 236,4 arttığı belirtildi.

"Çocuklar yetişkin gibi yargılansın" önerisi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre raporda, 15-18 yaş aralığında olup kasten öldürme, örgüt suçları, uyuşturucu ve terör gibi katalog suçlara karışan çocuklar için suçun işleniş biçimine ilişkin tıbbi değerlendirme istenmesi, suçun "bir yetişkin bilinciyle" işlendiğinin rapor edilmesi hâlinde cezai ehliyet açısından tam sorumlu kabul edilerek ceza indiriminden yararlandırılmaması önerildi.

Uyuşturucu satışında çocukları araç olarak kullanan kişilere 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesi, "suça sürüklenen çocuklar"ın kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı sürelerin uzatılması hâlinde rehabilitasyon sürecinin sıkı izlenmesi, değerlendirme sonucunda uygunluk kararıyla çocuk eğitim evlerine geçişe ilişkin düzenleme yapılması da öneriler arasında yer aldı.

"Yeni bir çocuk paketi" çalışması

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut,Türkiye Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede komisyona tüm paydaşları davet ettiklerini, suça sürüklenmiş çocukları kapsayacak anket çalışmasıyla risk faktörlerini analiz edeceklerini ve elde edilen verilere yönelik eylem planı ile politika önerileri paketi sunacaklarını söyledi. Durgut, saha ziyaretleri yapılacağını, mağdur ailelerle görüşüleceğini, suça sürüklenmiş çocuklara hizmet verenlerle müzakereler yürütüleceğini ve bütün partilerin katılımıyla kapsamlı bir "çocuk paketi" hazırlanacağını ifade etti.

