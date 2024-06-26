İçişleri Bakanlığı'ndan 10 belediye personeli hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Gayrettepe'deki gece kulübü yangını ile ilgili 10 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi.

9 şüpheli hakkında, 'bilinçli taksir' suçundan iddianame hazırlandı.

İstanbul Gayrettepe’de geçen Nisan’da Masquarade adlı gece kulübünde tadilatı sırasında yaşanan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan ön inceleme tamamlandı.

T24'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı, yangınla ilgili aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 10 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma izni, 'belediye personelinin görevi ihmal ettikleri' iddiasıyla verildi.

Görevli Mülkiye Başmüfettişleri, olayın sonrasında gerek yangınla ilgili gerekse yangının yaşandığı gece kulübüne belediye tarafından verilen iş yeri açma ve faaliyet gösterme için gereken ruhsatın verilmesi sürecini mercek altına aldı.

“Personelin sorumluluğu var”

Müfettişler, gece kulübünün sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat verilmesinden sorumlu olan Beşiktaş Belediyesi’nde görevli kamu görevlilerinin ifadesine başvurdu.

Ayrıca hem iş yeri açma hem de tadilat yapımı süreciyle ilgili gereken idari işlemleri inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz başta olmak üzere ruhsat verme ile itfaiye birimlerinde görev yapan ve evrakta onayları bulunan personelin sorumluluğunun bulunduğunu tespit etti.

Müfettişler, hazırladıkları ön inceleme raporu doğrultusunda yaşananlarda görev ihmali bulunanlar hakkında soruşturma izni verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan izin verilmesini talep etti. Müfettişlerin bu talebi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından onaylandı.

Adli soruşturma başlatılacak

Onayla birlikte, müfettişlerce görevde ihmalleri bulundukları gerekçesiyle ifadelerine başvurulan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz başta olmak üzere toplam 10 belediye personeli hakkında savcılıkça adli soruşturma başlatılacak.

Soruşturma İstanbul Adliyesi’nde görevli memur suçlarından sorumlu başsavcı vekilliğince yürütülecek.

İddianame

Masquarade’de yaşanan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, 29 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, ortaya çıkan iddialar sonrasında 9 şüpheli hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ne olmuştu? Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Binali Çayır (28), Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44), Akın Kıhrı (36) ve Yılmaz Kıhrı (59).

(EMK)