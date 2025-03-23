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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 16:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 18:43
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İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı

İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan üç belediye başkanı geçici olarak görevden alındı, 'terör' suçlaması ile tutuklanan Şişli Belediye Başkanı'nın yerine kayyım atandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı

Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada üç belediye başkanın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'Rüşvet almak', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandığı hatırlatılaak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında da 'İrtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlaması ile tutuklama kararı verildiği için görevden uzaklaştırma kararının yanı sıra yerine kayyım atanmasına karar verildi. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

⁠Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.

denildi

(Mİ)

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İstanbul
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