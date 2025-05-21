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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 13:11
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli kayyımı Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Merkeze çekilen Tunceli kayyımı ve valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yerine yardımcısı Ertuğrul Aslan atandı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli kayyımı Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
Fotoğraf: Mazgirt Kaymakamlığı

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi’nin kayyımı olan Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekildi.

Tekbıyıkoğlu'nun PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs’ta istifa kararı aldığı iddia edilmişti. Now Haber’den Alican Uludağ’a göre Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmeyi istedi.

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Yerine yardımcısı atandı

İçişleri Bakanlığı konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı emrine alındığını, onun yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekâleten görevlendirildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 40,22 oyla seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından “terör örgütü üyeliği ve propagandası” iddiasıyla başlatılan soruşturmayı gerekçe göstererek Konak’ı görevden uzaklaştırdı. 22 Kasım 2024 tarihinde Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyım olarak atandı. Cevdet Konak’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yurt dışına çıkış yasağı verildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Bülent Tekbıyıkoğlu Ertuğrul Aslan Tunceli Valisi 19 Mayıs Cevdet Konak
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