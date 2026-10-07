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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 08:54 7 Ekim 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 08:58 7 Ekim 2026 08:58
Okuma Okuma:  2 dakika

İçişleri Bakanlığı beş belediye yöneticisini görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu dört belediye başkanı ile bir belediye başkan vekilini görevden uzaklaştırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı beş belediye yöneticisini görevden uzaklaştırdı
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İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan dört belediye başkanı ile bir belediye başkan vekilini "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan isimler şöyle:

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

  • Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

  • Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer

  • İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen

  • İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş

Bakanlık açıklamasına göre Özmen, Güneş ve Özyiğit 5 Ekim'de; Seçer ve Tuncer ise 6 Ekim'de sulh ceza hakimliklerinin kararlarıyla tutuklandı.

Bakanlık, beş ismin Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Bakanlığın açıkladığı suçlamalar

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet alma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma"; Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet alma" suçlamaları bulunuyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in "rüşvet alma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.

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Bakanlık, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ise "resmî belgede sahtecilik", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki suçlamalar arasında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet verme", "icbar suretiyle irtikap", "rüşvet alma" ve "ihaleye fesat karıştırma" bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı ayrıca Vahap Seçer'i Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer'i de Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
belediye İçişleri Bakanlığı Mersin Eyüpsultan Belediyesi ataşehir belediyesi
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