İçişleri Bakanlığı Bayrak ve İstiklal Marşı için Diyarbakır ve Mardin Belediyelerine müfettiş gönderecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamayla "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri[nin] görevlendiril[diğini]" duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 19, 2024

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi:

"Kurgu ve manipülasyon"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun imzasıyla yapılan yazılı açıklamadaysa haberler ve iddialar yalanlandı.

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

📢Basın ve Kamuoyuna Duyurulur pic.twitter.com/0XgNEt2oJE — Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) April 19, 2024

Yasa ve yönetmelikler ne diyor?

Bu tartışmalar sürerken Belediyelerin tabi oldukları Belediye Kanunu ve İller İdaresi Kanunu'nda, öte yandan İstiklal Marşı Kanunu ve Türk Bayrağı Kanunu'nda Belediye Meclisi açılışlarında ve Belediye Meclisi mekanında Bayrak ve İstiklal Marşı'nın nasıl asılacağı ve söyleneceğine ilişkin herhangi bir hüküm olmadığı görülüyor.

Türk Bayrağı Kanunu'da özellikle Belediyeler ile ilgili bir hüküm olmamakla birlikte Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 9. Maddesi'nde "Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlar" arasında sayılmayan belediyelerin aynı maddenin J) fıkrasındaki "Yukarıda gösterilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları" arasında değerlendirilebileceği düşünülse de bu düzenlemenin bina üzerinde ya da bina dışındaki bir direğe çekilecek bayrakla ilgili olduğu açıkça görülüyor. Belediye Meclisi'nde nasıl ve ne şekilde bayrak bulundurulacağına ilişkin açık ve bağlayıcı bir kural, yasa ve yönetmelik hükmü Bayrak Tüzüğü için de söz konusu değil.

"Belediye"nin Bayrak Tüzüğünde açıkça ifade edildiği tek yer tüzüğün "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bayrağın Konulabileceği ve Örtülebileceği Yerler" başlığı altındaki 18. Maddesi. Bu Maddeye göre, Belediye Başkanları'nın makam odaları bayrak konulacak makam odaları arasında sayılıyor.

(AEK)