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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 08:52
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İçişleri Bakanlığı: "Atatürk fotoğrafı yasağı" iddiaları asılsız

Bakanlık, bu ifadenin 2018 yılından bu yana yayımlanan tüm 15 Temmuz genelgelerinde yer aldığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı: "Atatürk fotoğrafı yasağı" iddiaları asılsız

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının etkinliklerde yasaklandığı iddialarına yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan genelgede, etkinliklerde yalnızca Türk bayrağına yer verilmesi gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde dile getirilen 'Atatürk fotoğraflarının yasaklandığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve alçak bir iftiradır" denildi.

İçişleri Bakanlığı, bu ifadenin 2018 yılından bu yana yayımlanan tüm 15 Temmuz genelgelerinde yer aldığını vurguladı ve "Amaç; bu anlamlı günde siyasi sembollerin değil, milletimizin ortak değeri olan Türk bayrağının öne çıkarılmasıdır" dedi.

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(EMK)

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