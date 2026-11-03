İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk’ün göreve dönüşünü engelledi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye atanan kayyımın görev süresi iki ay daha uzatıldı. Böylece, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57,4 oy alarak belediye başkanı seçilen Türk’ün göreve dönüşü bir kez daha engellendi.

Amida Haber’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyım yönetimi 4 Ocak 2027’ye kadar görevini sürdürecek.

Bahçeli “Ahmetler makama dönsün” demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat 2026’da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini söylemişti.

Bahçeli, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.

Ahmet Türk: Halk iradesine ipotek konuldu

Ahmet Türk, ekim ayında kayyum uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, kişisel olarak belediye başkanlığına dönme konusunda bir beklentisi olmadığını, ancak halk iradesinin üzerindeki ipoteğin kaldırılması için mücadele ettiklerini söylemişti.

Türk, “Haksız bir uygulama. Halk iradesinin ortaya çıkması, demokratik bir düzenin, sistemin oluşması konusundaki mücadelemizi sürdürüyoruz” demişti.

Kayyım uygulamasının ötesinde demokratik bir sistemin nasıl kurulacağının ve Kürtlerin çözüm sürecinde ne ölçüde gerçek bir muhatap olarak kabul edileceğinin tartışılması gerektiğini de vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aday olan Ahmet Türk, yüzde 57,4 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak hakkında açılan dava gerekçe gösterilerek 4 Kasım 2024’te görevden uzaklaştırılan Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atanmıştı. Böylece belediyeye üçüncü kez kayyum atanmıştı.

(EMK)