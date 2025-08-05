ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 15:37
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 15:41
1 dk Okuma

İçişleri Bakanlığı, Abdurrahman Tutdere’yi görevine iade etti

“İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla ‘konutu terk etmeme’ adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı, Abdurrahman Tutdere’yi görevine iade etti
Fotoğraf: PİRHA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında operasyon düzenlediği ve geçici olarak görevden aldığı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi görevine iade etti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla ‘konutu terk etmeme’ adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

Ne olmuştu?

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere 5 Temmuz 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bazı diğer isimler de gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrası Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “konutu terk etmeme” (ev hapsi) şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Bu karar doğrultusunda 9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle ev hapsine alındı ve elektronik kelepçe uygulaması başladı. Ayrıca bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı; yerine belediye başkan vekili seçildi

25 Temmuz 2025’te mahkeme, ev hapsi kararını kaldırarak Tutdere’nin elektronik kelepçesini çıkarttı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
abdurrahman tutdere
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git