İçişleri Bakanlığı, Abdurrahman Tutdere’yi görevine iade etti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında operasyon düzenlediği ve geçici olarak görevden aldığı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi görevine iade etti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla ‘konutu terk etmeme’ adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

Ne olmuştu?

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere 5 Temmuz 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bazı diğer isimler de gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrası Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “konutu terk etmeme” (ev hapsi) şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Bu karar doğrultusunda 9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle ev hapsine alındı ve elektronik kelepçe uygulaması başladı. Ayrıca bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı; yerine belediye başkan vekili seçildi

25 Temmuz 2025’te mahkeme, ev hapsi kararını kaldırarak Tutdere’nin elektronik kelepçesini çıkarttı.

(HA)