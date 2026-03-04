İçişleri Bakanı Çiftçi, İmralı heyeti ile görüşmesini "Hayırlı olsun ziyareti" olarak duyurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "süreç" kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

İlk ziyaret saat 13.00'te İçişleri Bakanlığında gerçekleşti ve görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı binasına geçti.

"Hayırlı olsun ziyareti"

Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görüşmeyi "Hayırlı olsun ziyareti" olarak niteledi. Çiftçi'nin paylaşımında İmralı heyeti adına kendisini ziyaret eden Buldan ve Sancar'ın sadece milletvekili unvanlarını kullanması da dikkat çekti.

Çiftçi, şu paylaşımı yaptı:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum."

