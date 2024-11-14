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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 11:26
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‘İçeride-Dışarıda Sansür ve Otosansür’ sergisi Kıraathane İstanbul’da

Susma Platformu, Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf İnisiyatifi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, 6 Aralık’a kadar ziyaret edilebiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘İçeride-Dışarıda Sansür ve Otosansür’ sergisi Kıraathane İstanbul’da

Susma Platformu, Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf İnisiyatifi tarafından hazırlanan “İçeride-Dışarıda Sansür ve Otosansür” sergisi, 8 Kasım’da Kıraathane İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Sergi, 6 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye’de giderek artan siyasi baskılar nedeniyle demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda, sergi politik mahpuslar ve muhalif sanatçılar gibi dezavantajlı grupların sansür ve otosansürle mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sanatsal üretime yönelik uygulanan kısıtlamaların yaratıcılığı engellediğini belirtilen sergide, sanatçılar üzerindeki baskının toplumun sanatsal gelişimini olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Mahpus sanatçılar

Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf Grubu, tecrit koşullarında yaşamını sürdüren sanatçıların sesi olmak için onlarca hapishaneye ulaşarak tutuklu ya da hükümlü olan şair, yazar, ressam ve karikatüristlerle bağlantı kuruldu. Özellikle Olağanüstü Hâl (OHAL) sonrası artan sürgün ve sevkler,  sıkça uygulanan “iletişim cezaları” bazı sanatçılara ulaşmayı zorlaştırsa da sergiye, çeşitli eserleriyle mahpus sanatçılar katkı sundu.

Sergiye dışarıdan destek veren birçok fotoğraf sanatçısı da Türkiye’de sansürle yüzleşen sanatçıların yaşadığı zorlukları kendi perspektiflerinden fotoğraflarla yansıttı.

Serginin başlıca hedefleri şöyle:

  • Türkiye’de sanatçılar üzerindeki artan sansür ve otosansüre dikkat çekmek,
  • 2024 yılı itibarıyla hapishanelerde sayıları artan politik tutuklu ve hükümlülerin durumunu topluma hatırlatmak,
  • Bazı hapishanelerde, resmî yönetmeliklere aykırı olarak uygulanan kalem, kâğıt, kitap, dergi ve iletişim yasaklarının sona erdirilmesi için kamuoyu oluşturmak yer alıyor. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Cezaevi Kuralları’na uyulmasının önemine vurgu yapılıyor.

“İçeride-Dışarıda Sansür ve Otosansür” sergisi, 32 mahpus sanatçının içeriden ve 63 fotoğraf sanatçısı, grafiker ve karikatüristin dışarıdan katkılarıyla sanatseverleri bekliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
görülmüştür kolektifi susma platformu Redfotoğraf İnisiyatifi sansür otosansür Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi
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