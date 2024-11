"İç barış için ilk adım: Kayıp evlatların akıbeti aydınlatılmalı"

"Bu ülkede bir iç barış sağlanacaksa öncelikle cumartesi annelerinin adalet arayışı görülmelidir.

Halime Bayram, 28 yıl önce kaybedilen kardeşi Şirin Bayram için adalet istenen eyleme bu mektubu gönderdi.

"Kayıplar bulunsun failler cezalandırılsın" talebiyle her hafta eylem yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1024'üncü hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı’nda, polis bariyerlerinin önünde yapıldı. Eyleme, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve çok sayıda kişi de destek verdi.

Eylemde, bundan 28 yıl önce kaybedilen Şirin Bayram ve Ramazan Tekin'in dosyalarındaki cezasızlığa dikkat çekildi.

Eylemde, haftanın açıklamasını insan hakları savunucusu, kayup yakını avukat Jiyan Tosun okudu.

"Devlet her eve bir can borçlu"

Tosun'un ardından İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, Bayram Ailesi'nin mektubunu okudu:

28. Yılında da aynı inanç aynı kararlılık, aynı özlem ve aynı acıyla, Şirin’i aramak... şirin’i aramak derken ; adalet aramak, bir insanın yaşam hakkını aramak ve onu hatırlatmak... yaşam hakkı elinden alınmış Şirin’in ve binlercesinin hesabını sormak. 28 yıldır her cumartesi Şirin’in sapasağlam, evden alınıp, bir daha geri dönmemesinin hesabını sormak, faillerinin bulunup en ağır şekilde yargılanmasını istemek. Sevdiklerimizin kemiklerini aramaya bizi mahkum edenlere hesap sormak.

Kaybedilen evlatlarının mezarını arayan annelere bu ağır acıyı yaşatanlara, gerçek yargı önünde bir gün hesap sorabilmek için, on yıllarını meydanlarda geçiren kayıp yakınlarının, hakikat ve adalet arayışı, elbette ki bir gün üstün gelecek. Bu adalet arayışının yerini bulacağına inanarak, Şirin’in şahsında, kaybedilen bütün sevdiklerimizin akıbetini sormaya devam edeceğiz.

Bu devlet, bu coğrafyada her anneye bir evlat canı borçlu. Bu coğrafyada devletin her kardeşe bir kardeş can borcu var. Bu coğrafyada devletin her eve bir can borcu var. Devlet bu hakikatle yüzleşmek zorunda. Devleti yönetenler cumartesi annelerinin, kayıp yakınlarının sesini duymalı ve bir an önce, zaman kaybetmeden bütün yargı mekanizmalarını harekete geçirerek faillerin ve sorumluların yargılanarak cezalandırılmasını sağlamalıdır.

Bu ülkede bir iç barış sağlanacaksa öncelikle cumartesi annelerinin adalet arayışı görülmelidir.

Biz, Şirin’in gözaltında kaybedilişinin 28.yıldönümünde de hakikat ve adalet talebimizi yineliyoruz. Şirin'i ve arkadaşlarını bulun, faillerini yargılayın diyoruz.