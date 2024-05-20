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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 09:59
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İbrahim Reisi kimdir?

2021’den bu yana İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Reisi, 19 Mayıs 2024’te İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İbrahim Reisi kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hukukçu din adamı kimliğiyle bilinen İbrahim Reisi, 1979’daki devrimin ardından kariyerine 1981’de Kereç Savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede henüz 25 yaşındayken Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu.

Reisi, İran devrim lideri Humeyni’nin talimatıyla 1988’de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren 4 kişilik komitede yer aldı.

Humeyni’nin ölümü sonrası Ali Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükselen Reisi, 1989-1994 yıllarında Tahran Başsavcılığı görevinde bulundu. 1994 yılında Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Reisi, 10 yıl boyunca bu görevde kaldı.

Reisi, 2004’te Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atandı. 2014 yılında İran Genel Başsavcılığına atanan Reisi, 2016’da yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığı’na getirildi.

Ülkede 19 Mayıs 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Reisi, o dönemdeki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye karşı seçimleri kaybetti.

Reisi, kendisinden önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Sadık Laricani’nin Hamaney tarafından görevden alınarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığına atanmasının ardından Mart 2019’da boşalan Yargı Erki Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi sırasında, yargı reformları ve yolsuzluk karşıtı kampanyalar başlattı.

İran’da 18 Haziran 2021’de gerçekleştirilen seçimde Reisi, oyların yüzde 62’sini alarak açık ara farkla kazanıp ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde özellikle komşularla ilişkilere öncelik veren dış politika izlendi. Bu dönemde Suudi Arabistan ile ilişkiler 7 yıl aradan sonra yeniden kuruldu.

Reisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009’daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle Kasım 2019’da ABD tarafından yaptırım listesine alındı. 2022’de Jîna Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ve kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleriyle bastırılan protestolarda, aralarında 71 çocuğun da olduğu 524 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 bin kişi gözaltına alındı. Bu süreçte en az yedi kişi idam edildi.

İbrahim Reisi’nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adayların arasında bulunuyordu.

14 Aralık 1960’ta İran’ın Meşhed kentinde doğdu. 19 Mayıs 2024’te İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın da aralarında olduğu heyetle birlikte hayatını kaybetti.

(VC)

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