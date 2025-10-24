İbrahim Paşalı kimdir?

Son dönemde kayyım atamaları ile sık sık adı duyulan İbrahim Paşalı 1973 yılında Rize’de doğdu. İlkokula Beyoğlu’nda başladı, liseyi Üsküdar’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamladı. 15 yıl boyunca İstanbul Marmara FM radyosunda “Gece Yürüyüşü” adlı programı ile tanındı.

'Romantik İslamcı' olarak tanımlanan Paşalı, radyo programlarında daha çok İslam Medeniyeti üzerinde durdu. İbrahim Paşalı Marmara FM’de yaptığı programda sık sık okuduğu “İyi Günler İleride” adlı şiirle tanındı. Bir süre Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan İbrahim Paşalı, 2012 yılından itibaren Pazar günleri Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıyor.

Son olarak TVNet adlı televizyon kanalında “Makam Arabası” adlı programı hazırlayan Paşalı’nın İstanbul Kriterleri ve Öğle Uykusu adıyla iki kitabı bulunuyor.

Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu devlet kontrolüne geçerken, Flash Haber’e kayyım olarak Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı atanmıştı. Ardından içinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de bulunduğu Can Holding’e el konulmasının ardından boşta kalan Can Medya’ya atandığı haberi geldi.

Paşalı bu kez de Tele 1 televizyonuna kayyım olarak atandı.

(Mİ)