İbrahim Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Ölümünün 51. yılında TKP-ML/TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için İstanbul’un Kadıköy ilçesinde iki gün önce (18 Mayıs) bir araya gelen gençlerden dördü tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 20 gençten 16’sı Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.

Adliyede ters kelepçeyle bekletilen ve savcılık işlemleri tamamlanan dört kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, “örgüt propagandası”, “polise mukavemet” ve “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” iddialarıyla dört gencin tutuklanmasına karar verdi.

“Kaypakkaya kriminalize edilemez”

Tutuklanan gençlerden biri Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne, diğerleri ise Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İbrahim Kaypakkaya’yı anmak istedikleri için dün Kadıköy’den gözaltına alınan 4 müvekkilimiz hakkında tutuklama kararı verildi. Hukuki gerekçesi olmayan, tümüyle keyfi bir şekilde verilen tutuklama kararı, Kaypakkaya’yı da değerlerini de kriminalize edemez!” (TY)