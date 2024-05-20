ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:00
1 dk Okuma

İbrahim Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

ÖHD: “Hukuki gerekçesi olmayan tutuklama kararı, Kaypakkaya’yı da değerlerini de kriminalize edemez.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İbrahim Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Politika Haber

Ölümünün 51. yılında TKP-ML/TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için İstanbul’un Kadıköy ilçesinde iki gün önce (18 Mayıs) bir araya gelen gençlerden dördü tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 20 gençten 16’sı Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.

Adliyede ters kelepçeyle bekletilen ve savcılık işlemleri tamamlanan dört kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, “örgüt propagandası”, “polise mukavemet” ve “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” iddialarıyla dört gencin tutuklanmasına karar verdi.

“Kaypakkaya kriminalize edilemez”

Tutuklanan gençlerden biri Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne, diğerleri ise Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İbrahim Kaypakkaya’yı anmak istedikleri için dün Kadıköy’den gözaltına alınan 4 müvekkilimiz hakkında tutuklama kararı verildi. Hukuki gerekçesi olmayan, tümüyle keyfi bir şekilde verilen tutuklama kararı, Kaypakkaya’yı da değerlerini de kriminalize edemez!” (TY)

ibrahim kaypakkaya anması İbrahim Kaypakkaya 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
ilgili haberler
İbrahim Kaypakkaya anmasında 20 gözaltı
19 Mayıs 2024
/haber/ibrahim-kaypakkaya-anmasinda-20-gozalti-295529
ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA (II)
"1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya"
18 Mayıs 2022
/haber/1971-devrimci-baskaldirisinin-son-halkasi-kaypakkaya-262010
ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA (I)
İbrahim Kaypakkaya'nın okuduğu kitaplar ve teşhis tutanağı
18 Mayıs 2022
/haber/ibrahim-kaypakkaya-nin-okudugu-kitaplar-ve-teshis-tutanagi-261983
Polis, Kaypakkaya'nın fotoğrafını suç saydı: 40 gözaltı
25 Ekim 2020
/haber/polis-kaypakkaya-nin-fotografini-suc-saydi-40-gozalti-233334
Kaypakkaya Anmasına Polis Saldırısı
19 Mayıs 2013
/haber/kaypakkaya-anmasina-polis-saldirisi-146721
Kaypakkaya’yı Anmak Bursa’da da Davalık!
5 Nisan 2011
/haber/kaypakkaya-yi-anmak-bursa-da-da-davalik-129072
Sanatçı Sağ, Kaypakkaya’dan Söz Etmekten Mahkum!
28 Ocak 2011
/haber/sanatci-sag-kaypakkaya-dan-soz-etmekten-mahkum-127477
Pınar Sağ: Kaypakkaya Katledildi, Bunu Söylemek Suç Değil
22 Aralık 2010
/haber/pinar-sag-kaypakkaya-katledildi-bunu-soylemek-suc-degil-126766
ONUR GÜLBUDAK'TAN
Kaypakkaya’nın İşkence Dosyası 37 Yaşında
29 Mayıs 2010
/yazi/kaypakkaya-nin-iskence-dosyasi-37-yasinda-122347
ilgili haberler
İbrahim Kaypakkaya anmasında 20 gözaltı
19 Mayıs 2024
/haber/ibrahim-kaypakkaya-anmasinda-20-gozalti-295529
ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA (II)
"1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya"
18 Mayıs 2022
/haber/1971-devrimci-baskaldirisinin-son-halkasi-kaypakkaya-262010
ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA (I)
İbrahim Kaypakkaya'nın okuduğu kitaplar ve teşhis tutanağı
18 Mayıs 2022
/haber/ibrahim-kaypakkaya-nin-okudugu-kitaplar-ve-teshis-tutanagi-261983
Polis, Kaypakkaya'nın fotoğrafını suç saydı: 40 gözaltı
25 Ekim 2020
/haber/polis-kaypakkaya-nin-fotografini-suc-saydi-40-gozalti-233334
Kaypakkaya Anmasına Polis Saldırısı
19 Mayıs 2013
/haber/kaypakkaya-anmasina-polis-saldirisi-146721
Kaypakkaya’yı Anmak Bursa’da da Davalık!
5 Nisan 2011
/haber/kaypakkaya-yi-anmak-bursa-da-da-davalik-129072
Sanatçı Sağ, Kaypakkaya’dan Söz Etmekten Mahkum!
28 Ocak 2011
/haber/sanatci-sag-kaypakkaya-dan-soz-etmekten-mahkum-127477
Pınar Sağ: Kaypakkaya Katledildi, Bunu Söylemek Suç Değil
22 Aralık 2010
/haber/pinar-sag-kaypakkaya-katledildi-bunu-soylemek-suc-degil-126766
ONUR GÜLBUDAK'TAN
Kaypakkaya’nın İşkence Dosyası 37 Yaşında
29 Mayıs 2010
/yazi/kaypakkaya-nin-iskence-dosyasi-37-yasinda-122347
Sayfa Başına Git