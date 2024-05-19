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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2024 13:25
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İbrahim Kaypakkaya anmasında 20 gözaltı

Gözaltılarla ilgili açıklama yapan ÖHD İstanbul Şubesi: "16 kişi emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılırken 4 kişi mevcutlu olarak savcılık ifadesi için Anadolu Adliyesi’ne getirilmiştir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İbrahim Kaypakkaya anmasında 20 gözaltı
Fotoğraf: Yeni Demokrat Gençlik / X

Ölümünün 51. yılında TKP-ML/TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için Kadıköy Sinematek / Sinemaevi önünde dün (18 Mayıs) bir araya gelen gençlik örgütleri, Hasırcıbaşı Caddesi’nden Bahariye Caddesi’ndeki Süreyya Operası’na, “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya” sloganıyla yürüdü.

Yeni Demokrat Gençlik (YDG), DEM Parti Gençlik Meclisi, İstanbul Özgür Öğrenci Meclisi (İSÖM) ve Gençliğin Devrimci Güçleri’nin (Dev-Güç), “Ölümsüzlüğünün 51. yılında İbrahim Kaypakkaya, Mayıs şehitlerini anıyoruz” ve "Şehît namirin" sloganlarıyla yürüdüğü anma eylemine polis müdahale etti.

"1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya"
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"1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya"
18 Mayıs 2022

Ters kelepçe

Polis, kalkanlarla ablukaya aldığı çok sayıda genci gözaltına aldı. Sendika.org’da yer alan habere göre, eylemi takip eden gazeteciler de alandan zorla uzaklaştırıldı.

Gözaltılarla ilgili bugün açıklama yapan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, şöyle dedi:

"16 kişi emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılırken 4 kişi mevcutlu olarak savcılık ifadesi için Anadolu Adliyesi’ne getirilmiştir. Müvekkillerimiz adliyede ters kelepçe işkencesine maruz bırakılmaktadır. İtirazlarımıza rağmen ters kelepçeyi açmayan kolluk suç işlemektedir."

Öte yandan YDG, Kaypakkaya’yı anmak için Haliç Köprüsü’ne pankart astı. (TY)

ibrahim kaypakkaya anması TİKKO İbrahim Kaypakkaya
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Bir Devrimcinin Portresi: İbrahim Kaypakkaya
19 Mayıs 2007
Kaypakkaya’yı Anmak Bursa’da da Davalık!
5 Nisan 2011
/haber/kaypakkaya-yi-anmak-bursa-da-da-davalik-129072
Kaypakkaya Kitabını Yazanlara Soruşturma
6 Mart 2003
Polis, Kaypakkaya'nın fotoğrafını suç saydı: 40 gözaltı
25 Ekim 2020
/haber/polis-kaypakkaya-nin-fotografini-suc-saydi-40-gozalti-233334
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4 Kasım 2021
/haber/yazar-yildirim-in-kobani-ve-kaypakkaya-paylasimlarina-hapis-cezasi-252873
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NAMİ TEMELTAŞ YAZDI
Ser Verip Sır Vermeyen İbrahim Kaypakkaya
18 Mayıs 2016
/yazi/ser-verip-sir-vermeyen-ibrahim-kaypakkaya-174846
İbrahim Kaypakkaya anmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Bugün 11:00
/haber/ibrahim-kaypakkaya-anmasinda-gozaltina-alinan-4-kisi-tutuklandi-295549
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