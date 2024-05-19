İbrahim Kaypakkaya anmasında 20 gözaltı

Ölümünün 51. yılında TKP-ML/TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için Kadıköy Sinematek / Sinemaevi önünde dün (18 Mayıs) bir araya gelen gençlik örgütleri, Hasırcıbaşı Caddesi’nden Bahariye Caddesi’ndeki Süreyya Operası’na, “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya” sloganıyla yürüdü.

Yeni Demokrat Gençlik (YDG), DEM Parti Gençlik Meclisi, İstanbul Özgür Öğrenci Meclisi (İSÖM) ve Gençliğin Devrimci Güçleri’nin (Dev-Güç), “Ölümsüzlüğünün 51. yılında İbrahim Kaypakkaya, Mayıs şehitlerini anıyoruz” ve "Şehît namirin" sloganlarıyla yürüdüğü anma eylemine polis müdahale etti.

ÖLÜMÜNÜN 49. YILINDA (II) "1971 devrimci başkaldırısının son halkası Kaypakkaya"

Ters kelepçe

Polis, kalkanlarla ablukaya aldığı çok sayıda genci gözaltına aldı. Sendika.org’da yer alan habere göre, eylemi takip eden gazeteciler de alandan zorla uzaklaştırıldı.

Gözaltılarla ilgili bugün açıklama yapan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, şöyle dedi:

"16 kişi emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılırken 4 kişi mevcutlu olarak savcılık ifadesi için Anadolu Adliyesi’ne getirilmiştir. Müvekkillerimiz adliyede ters kelepçe işkencesine maruz bırakılmaktadır. İtirazlarımıza rağmen ters kelepçeyi açmayan kolluk suç işlemektedir."

Öte yandan YDG, Kaypakkaya’yı anmak için Haliç Köprüsü’ne pankart astı. (TY)