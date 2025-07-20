İbrahim Kalın, Meclis’te kurulacak Komisyon için siyasi partileri ziyaret edecek

PKK’nin silah bırakma kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir komisyon kurulması gündemde. Sürece ilişkin hazırlıklar tamamlanmak üzere.

AA'nın geçtiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, komisyonun işleyişine dair siyasi partileri bilgilendirmek üzere yarından itibaren Meclis’te temaslara başlaması bekleniyor.

Kalın’ın, TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti’nin yanı sıra Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşeceği bildirildi.

'Süreç' ile ilgili Meclis komisyonu kuruluyor

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(EMK)