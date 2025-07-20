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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2025 19:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 00:12
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İbrahim Kalın, Meclis’te kurulacak Komisyon için siyasi partileri ziyaret edecek

Kalın, TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti’nin yanı sıra Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle de görüşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İbrahim Kalın, Meclis’te kurulacak Komisyon için siyasi partileri ziyaret edecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

PKK’nin silah bırakma kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir komisyon kurulması gündemde. Sürece ilişkin hazırlıklar tamamlanmak üzere.

AA'nın geçtiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, komisyonun işleyişine dair siyasi partileri bilgilendirmek üzere yarından itibaren Meclis’te temaslara başlaması bekleniyor.

Kalın’ın, TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti’nin yanı sıra Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşeceği bildirildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ibrahim kalın meclis komisyonu dem parti özgür özel CHP barış ve demokratik toplum çağrısı
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