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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 16:41
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İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Barosu yöneticileri ifade verdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Barosu yöneticileri hakkında usule aykırı başlatılan 'Cihan Bilgin ve Nazım Daştan' soruşturması için "İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Barosu yöneticileri ifade verdi

Suriye’nin kuzeyinde öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan hakkındaki açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma açılan İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

‘Terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla’ suçlanan Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri ifade sonrası adliye önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın yanı sıra çok sayıda ilin baro başkanı da destek verdi.

Adliye önünde konuşan Sağkan, İstanbul Barosu’nun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu söyledi. Soruşturmanın ifade hürriyetini kısıtladığını savundu. Soruşturmanın ‘usule aykırı’ bir şekilde başlatıldığını ifade etti.

Sağkan, "Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu ve Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak istendi" dedi.

Adalet Bakanlığının iç genelgesindeki beyan isteme prosedürünün işletilmeden Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendiklerini anlatan Sağkan, savcılığa ifade vermek için gelmediklerini, savcılara avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini aktardıklarını ve eksiklikleri ortaya koyduklarını söyledi.

Sağkan, "Biz nerede bir mağdur varsa, adaletin yanında durduk, mağdurların sesi olduk. Bugün de İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında başlatılan, hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bu soruşturmaya karşı buradayız. İstanbul Barosu’nu savunurken, tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini savunuyoruz. 147 yıldır bu baro susmadı, korkmadı. Bundan sonra da adaletin yanında cesaretle durmaya devam edecek. Son olarak şunu belirteyim, tarih kimin mahkum olacağını gösterecek" diye konuştu.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ibrahim kabaoğlu Nazım Daştan Cihan Bilgin
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