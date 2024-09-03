İbrahim Kaboğlu: Türkiye bir anayasasızlaştırma sürecinde

Değişim için Avukatlar Grubu, İstanbul Barosu seçimleri yaklaşırken, "Baroda değişim için" sloganıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı.

Avukatlar, adliyedeki Themis Heykeli önünden C Kapısına yürüdü. Açıklamada ilk önce avukat Şeyma Eren konuştu. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ı ve yönetimi, hukukun üstünlüğünü savunma gereğini yerine getirmediğini söyleyerek eleştirdi.

Eren, İstanbul Barosu’nun TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı dahi savunmadığını belirterek “Bu nedenle yeni dönemde değişim talep ediyoruz” dedi.

"Adil yargılanma hakkı öncelik olmalı"

Eren'in ardından baro başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu sözü aldı. Konuşmasına Anayasa'nın ikinci maddesini okuyarak başlayan Kaboğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu ancak hukukun en önemli unsuru olan ‘adaleti’ sağlamadığını ifade etti. Adaleti sağlamanın en önemli basamağının ise adil yargılanma hakkını olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu'nun dünyanın en eski ve en özgü barolarından olduğunu belirten Kaboğlu, adil yargılanma hakkının baroların önceliği olması gerektiğini söyledi.

Kaboğlu, adil yargılanma hakkının avukatlıkla sınırlı olmadığını belirtti ve "İstanbul Barosu, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere birçok soruna çözüm getirecek birikim ve potansiyele sahip. Biz bu potansiyeli dikkate alarak yola çıktık" dedi.

"Barolar olmadan adalet dağıtılamaz"

Türkiye'nin bir anayasasızlaştırma sürecinde olduğunu ifade eden Kaboğlu, şöyle devam etti:

“Anayasasızlaştırılan, Anayasa'nın yok sayıldığı bir ülkede, hukuk devletinden söz edemeyiz. Hukuk devletini yeniden kurma mücadelesine de barolar olarak öncülük etmeliyiz. Hukuka güvenin, adalete inancın kalmadığı bir toplumda biz bunu yeniden inşa etmekle sorumluyuz. Savunma, barolar olmadan adalet dağıtılamaz."

Kaboğlu, son olarak Türkiye'nin partili cumhurbaşkanlığı sisteminden bir an önce vazgeçmesi ve yeni demokratik bir anayasa yapım sürecine geçmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut başkan Filiz Saraç aday değil İstanbul Barosu başkanlık seçimi, Ekim 2024'te yapılacak. İstanbul Barosu Başkanı, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimde yaklaşık 65 bin avukatın oy kullanması bekleniyor. Bu seçimlerde mevcut başkan Filiz Saraç aday olmayacak. Saraç ile aynı ekipte yer alan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı oldu. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun çağrısı üzerine aday olduğunu duyurdu. Önce Avukat Grubu’nun baro başkanı adayı da Elif Görgülü oldu. Bağımsız Avukatlar da Abdulhalim Yılmaz’ı aday gösterdi. Avukat Hakları Grubu ise Turgay Bilge'nin aday olduğunu açıkladı.

(RT/HA)