İbrahim Kaboğlu kimdir?

Prof. Dr., Anayasa hukukçusu, akademisyen, siyasetçi.

1950, Artvin doğumlu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri BirGün'de yazıyor.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yapmışsa da aday gösterilmedi. 2 Haziran 2022’de Fransa’da Legion d'Honneur madalyası verildi.

Eserleri: Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Özgürlükler Hukuku 1, 23'e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye, Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye), Anayasa ve Toplum, Hangi Anayasa?, Hangi İnsan Hakları?, Türkiye'nin Anayasa Gündemi (27 Uzman 66 Soru-Yanıt), Anayasa Yargısı

(AS)