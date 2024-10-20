İbrahim Kaboğlu: Değişim kazandı

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu seçimlerini kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Değişim kazandı” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre, 7 bin 219 oyla Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu kazandı.

Değişim İçin Avukatlar Grubu adına seçimi önde tamamlayan Kaboğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bugün bir demokrasi örneği yaşandı. İstanbul Barosu üyeleri bize güven duydu ve bu güveni boşa çıkarmayacağız. Vaatlerimiz doğrultusunda hemen çalışmaya başlayacağız. Şundan emin olabilirsiniz ki bu yönetim, 30-35 kişinin yönetimiyle sınırlı kalmayacaktır.

Katılımcı yöntem ve kucaklayıcı yaklaşımla, geçmişte İstanbul Barosu’na katkıda bulunan yöneticilerden seçimde bizimle yarışan adaylara kadar herkesten katkılarını esirgememelerini istiyoruz. Kucaklayıcı yönetim anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Biz, anayasamızın temel ilkelerine bağlı kalarak, insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet ile sosyal hukuk devleti gerekleri doğrultusunda, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini de dikkate alarak, hukukun genel ilkelerini bu akşamdan itibaren hayata geçirmeye çalışacağız.

İstanbul'da ve Türkiye'de hukukun etkili kılınması ve uluslararası ölçekte hukuka olan umudu yayma dileğiyle, 9 Ağustos'ta yola çıkarken belirttiğimiz gibi; fikir, dayanışma ve eylem. Şu andan itibaren bu üç ilke uygulanmaya başlamıştır. Hepimizin yolu açık olsun.”

(VC)