ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 19:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2024 20:48
1 dk Okuma

İbrahim Kaboğlu: Değişim kazandı

İstanbul Barosu Başkanı seçilen İbrahim Özden Kaboğlu, “Bugün bir demokrasi örneği yaşandı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İbrahim Kaboğlu: Değişim kazandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu seçimlerini kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Değişim kazandı” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre, 7 bin 219 oyla Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu kazandı.

Değişim İçin Avukatlar Grubu adına seçimi önde tamamlayan Kaboğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bugün bir demokrasi örneği yaşandı. İstanbul Barosu üyeleri bize güven duydu ve bu güveni boşa çıkarmayacağız. Vaatlerimiz doğrultusunda hemen çalışmaya başlayacağız. Şundan emin olabilirsiniz ki bu yönetim, 30-35 kişinin yönetimiyle sınırlı kalmayacaktır.

Katılımcı yöntem ve kucaklayıcı yaklaşımla, geçmişte İstanbul Barosu’na katkıda bulunan yöneticilerden seçimde bizimle yarışan adaylara kadar herkesten katkılarını esirgememelerini istiyoruz. Kucaklayıcı yönetim anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Biz, anayasamızın temel ilkelerine bağlı kalarak, insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet ile sosyal hukuk devleti gerekleri doğrultusunda, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini de dikkate alarak, hukukun genel ilkelerini bu akşamdan itibaren hayata geçirmeye çalışacağız.

İstanbul'da ve Türkiye'de hukukun etkili kılınması ve uluslararası ölçekte hukuka olan umudu yayma dileğiyle, 9 Ağustos'ta yola çıkarken belirttiğimiz gibi; fikir, dayanışma ve eylem. Şu andan itibaren bu üç ilke uygulanmaya başlamıştır. Hepimizin yolu açık olsun.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu
20 Ekim 2024
/haber/istanbul-barosu-nun-yeni-baskani-ibrahim-kaboglu-oldu-300922
İbrahim Kaboğlu kimdir?
8 Ağustos 2024
/haber/ibrahim-kaboglu-kimdir-298351
Sayfa Başına Git