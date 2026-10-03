İbrahim Gündem’in kız kardeşi: Kemiklerine kavuşmadan ölmek istemiyorum

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve sorumluların yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda 1123’üncü kez bir araya geldi.

Hak savunucularının da katıldığı buluşmada gözaltında kaybedilen ve öldürülenlerin fotoğrafları ile karanfiller taşındı.

Bu haftaki açıklamada, 25 Eylül 1991’de Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde askerler tarafından evinden alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Gündem’in dosyası hatırlatıldı.

Basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Gülseren Yoleri okudu.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İbrahim Gündem’e ne oldu?

Yoleri, 39 yaşındaki İbrahim Gündem’in Hazro’ya bağlı Sarıerik (Qenderhel) köyünde ailesiyle çiftçilik ve hayvancılık yaptığını anlattı.

Açıklamaya göre, 25 Eylül 1991 gecesi saat 01.00 sıralarında Üsteğmen Kenan Şahin komutasındaki askerler Gündem’in evine baskın yaptı.

Gündem, ailesinin ve köylülerin gözü önünde gözaltına alınarak götürüldü. Müdahale etmek isteyen babasına, oğlunun ertesi gün serbest bırakılacağı söylendi.

Ancak aile ertesi gün karakola gittiğinde, Gündem’in gözaltına alınmadığı yanıtını aldı.

Yoleri, İbrahim Gündem dosyasının aradan geçen 35 yıla rağmen etkin biçimde soruşturulmadığını söyledi.

35 Yıldır Soruyoruz: İbrahim Gündem Nerede? https://t.co/MhfiJN9QwG — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 3, 2026

Ailenin başvuruları sonuçsuz kaldı

Gündem ailesi, İbrahim Gündem’in akıbetini öğrenmek için önce Hazro Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Yoleri’nin aktardığına göre savcılık aileyi karakola yönlendirdi, karakola verilen dilekçelere ise yanıt verilmedi.

Baba Ahmet Gündem daha sonra Diyarbakır Valiliği’ne başvurdu. Valiliğin girişiminin ardından karakoldan yine “Biz almadık” yanıtı geldi.

Ahmet Gündem, İl Jandarma Alay Komutanlığı’na yaptığı başvuruda ise “Devleti suçluyorsun, devlet böyle şeyler yapmaz” denilerek azarlandı ve tehdit edildi.

Yoleri, ailenin baskı ve tehditler altında sürdürdüğü arayıştan sonuç alamadığını belirtti.

“Adaleti sağlamak devletin görevidir”

Açıklamada Gündem ailesinin üzerindeki baskıların sonraki yıllarda da sürdüğü ifade edildi.

15 Şubat 1993’te evlerinin askerler ve korucular tarafından yakılmasının ardından ailenin Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yoleri, İbrahim Gündem’i aramaktan vazgeçmeyen anne ve babasının, oğullarının akıbetini öğrenemeden yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Şöyle devam etti:

Gündem Ailesi’nin 35 yıldır adalete ulaşamamasının nedeni, devletin etkin bir soruşturma yürütmemesidir. İbrahim Gündem’in akıbetini ortaya çıkarmak, sorumluları belirlemek ve adaleti sağlamak devletin görevidir.

“Kaybeden devletti, nasıl götürdüyse, öyle geri getirsin”

Buluşmada İHD üyesi Ümmühan Kaya, İbrahim Gündem’in kız kardeşi Feride Gündem’in gönderdiği mesajı da okudu.

Feride Gündem, anne ve babasının yaşamları boyunca oğullarından bir haber beklediğini belirterek şöyle dedi:

"Annemin ve babamın bıraktığı yerden ağabeyimi arıyoruz. Her Cumartesi saat 12.00’de Koşuyolu Parkı’nda ağabeyimin fotoğrafını taşıyoruz. Abim İbrahim’in kaybolduğu günden bugüne bir gün dahi huzur bulamadık."

Gündem, ağabeyinin kalıntılarına ulaşmak istediğini söyleyerek şöyle devam etti:

Ben de onun kemiklerine kavuşmadan ölmek istemiyorum. Bu hayattaki tek dileğim bu. Başka bir şey istemiyorum. 35 yıldır ağabeyimi arıyoruz. Onu alıp götüren, kaybeden devletti. Nasıl götürdüyse, öyle geri getirsin.

Ailenin mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Gündem, “Biz bu davayı bırakmayacağız. Annem ve babam kardeşimi bulamadan yaşamlarını yitirdiler. Biz de onların izindeyiz. Ağabeyimi bulana, mezarına kavuşana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Buluşma, karanfillerin Galatasaray Meydanı’na bırakılmasıyla sona erdi.

(NÖ)