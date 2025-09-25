TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25 Îlon 2025 12:18
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Îlon 2025 12:22
1 xulek Xwendin

Îbrahîm Ateş piştî 30 salan ji girtîgehê derket

Îbrahîm Ateş ê piştî 30 salan ji girtîgehê derket, ji aliyê malbata xwe bi kêfxweşiyeke mezin hat pêşwazîkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Îbrahîm Ateş piştî 30 salan ji girtîgehê derket

Îbrahîm Ateş ê ku di Girtîgeha Tîpa T a Meletiyê de girtî bû, tehliye bû.

Ateşê li Amedê hat desteserkirin û di sala 1995an de Dadgeha Ewlehiyê ya Dewletê (DGM) bi îdiaya "xerakirina yekîtî û yekpareyiya dewletê" cezayê muebedê lê hat birin, bi dorê li Semsûr, Balikesîr, Kayserî û Meletiyê di girtîgehê ma.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Ateş, piştî 30 salan ji Girtîgeha Tîpa T a Meletiyê derket.

Her weha li ber girtîgehê ji aliyê malbata xwe û xizmên xwe ve bi kêfxweşiyeke mezin hat pêşwazîkirin. Her wiha TÛAY-DER, MEBYA-DER û rêveberiya DEM Partî ya Bajêr jî Ateş pêşwazî kirin.

Ateş, tevî malbata xwe ber bi bajarê xwe Amedê ve bi rê ket.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İbrahim Ateş Kurd girtiyên nexweş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê