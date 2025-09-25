Îbrahîm Ateş piştî 30 salan ji girtîgehê derket

Îbrahîm Ateş ê ku di Girtîgeha Tîpa T a Meletiyê de girtî bû, tehliye bû.
Ateşê li Amedê hat desteserkirin û di sala 1995an de Dadgeha Ewlehiyê ya Dewletê (DGM) bi îdiaya "xerakirina yekîtî û yekpareyiya dewletê" cezayê muebedê lê hat birin, bi dorê li Semsûr, Balikesîr, Kayserî û Meletiyê di girtîgehê ma.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Ateş, piştî 30 salan ji Girtîgeha Tîpa T a Meletiyê derket.
Her weha li ber girtîgehê ji aliyê malbata xwe û xizmên xwe ve bi kêfxweşiyeke mezin hat pêşwazîkirin. Her wiha TÛAY-DER, MEBYA-DER û rêveberiya DEM Partî ya Bajêr jî Ateş pêşwazî kirin.
Ateş, tevî malbata xwe ber bi bajarê xwe Amedê ve bi rê ket.
