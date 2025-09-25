İbrahim Ateş 30 yılın ardından tahliye edildi

Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra 1995 yılında Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) tarafından "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen İbrahim Ateş, sırasıyla Adıyaman, Balıkesir, Kayseri ve Malatya cezaevlerindeki 30 yıllık tutukluluğun ardından Malatya T Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Tahliye işlemleri sabah saatlerinde başlamasına rağmen mesai bitimine kadar bekletilen Ateş, ailesi ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Ateş’i cezaevi önünde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tutuklu ve Hükümlü Yakınları ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAY-DER), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Malatya İl Yönetimi karşıladı.

Ateş, ailesi ile birlikte memleketi Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

