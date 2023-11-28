İbrahim Akın: “Akbelen direnişinin sesinin kısılmasına izin vermeyelim"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ekoloji Komisyonu, Ege Bölgesi’nde İzmir’den başlattığı ziyaretlerini Aydın ve Muğla’da sürdürdü.

Etelgraf'ın haberine göre, HEDEP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Melis Tantan ziyaretlerine Aydın’da Aydın Çevre Platformu’nun düzenlediği dayanışma kahvaltısıyla başladı. Buluşmada konuşan Akın, hukukun ve Anayasa’nın ortadan kaldırıldığı bir süreçten geçildiğini vurguladı. Türkiye’nin Hitler dönemi Almanyası’ndan farkının kalmadığını söyleyen Akın, “Hitler norm devletini ortadan kaldırdı ve tedbir devletini devreye koydu. Saray rejimi de şu an bunu yapıyor." dedi.

Akın, "Biz mecliste mücadele ediyoruz. Ancak bunu sokak mücadelesi ile birleştiremezsek başarı kazanma şansımız yok. Aydın ve Cudi mücadelesi birleşmeli. Çünkü Türkiye’nin dört bir tarafını yağmalayan bir rejimle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi her yerde ortaklaştıralım. Birlikte olursak bu vahşi saldırıyı durdurabilir ve yeni yaşamı kurmayı başarabiliriz” diye konuştu.

Akbelen köylüleri: "Bizi yıldırmak için dinamit patlatıyorlar"

HEDEP Ekoloji Komisyonu Aydın'dan Muğla, Milas’a geçti. Milas'ta Akbelen Ormanı için direnen İkizköy’e çıkan heyet, Milas’ın yanı sıra Bodrum, Marmaris ve çevre ilçelerden gelen ekolojistlerle buluştu.

Buluşmada ilk sözü alan İkizköy direnişçilerinden Nejla Işık, kendilerini maden ve termik santralin tozundan koruyan ormanda ağaçların kesildiğini, sıranın maden içindeki zeytinliklere geldiğini belirtti. Köylülerin yoğun bir baskı altında olduğunu söyleyen Işık, “Son 1 haftadır maden çalışmaları başladı. Evin içinde sesten duramıyoruz. Sabaha kadar çalışıyorlar. Sahada ne oluyor onu bilmiyoruz. Bizi yıldırmak için özellikle evlerimize yakın bölgelerde dinamit patlatıyorlar. Durum çok vahim artık bunun önüne geçmemiz lazım” dedi.

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Akın: "Direnişin sesi sürsün"

Necla Işık'ın açtığı tartışmayı sürdüren İbrahim Akın da şunları söyledi: “Akbelen direnişinin sesinin kısılmasına izin vermeyelim. Sesi kısılırsa mecliste yapacak çok bir şey olmuyor. Akbelen, ekoloji mücadelesi için meclisin olağanüstü toplandığı tek ve önemli bir mesele. Devletin ne olduğunu ya da bizim devletimiz olmadığını hepimiz gördük. Askerler nasıl size karşı hareket ediyorsa devletin tepesindekiler de size karşı hareket ediyor. Bunun tek yolu ekoloji mücadelesi veren herkesin birleşmesidir. Daha güçlü ortak mücadele yürütmekte fayda var. Bu vahşeti bakanın kendisine söyledim. Ancak bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Birlikte direnirsek bunun geriletilmesi mümkün.”

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Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

28 Temmuz'da Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesiminin durdurulması için yapılan başvuruyu üçüncü kez reddetti.

Mahkeme kararında, "Dosyanın incelenmesinden davacı ve bir kısım müdahil davacılara işletme sahasında yer alan ağaçların 24/07/2023 tarihinde kesilmeye başlandığı, ağaç kesiminin devam etmesi halinde Akbelen Ormanı'nın yok olacağı, bu durumun ise esasta verilecek kararı etkisiz hale getireceği ileri sürülmek suretiyle yürütmeyi durdurma talebinde bulunulmuş ise de yukarıda anılan 2577 sayılı kanunun 27. maddesinde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması işleminin üçüncü kez reddine karar verildi" denildi.

(AEK)