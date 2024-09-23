İbrahim Akil kimdir?

“Hac Abdülkadir” olarak bilinen İbrahim Akil, Hizbullah’ın askeri ve güvenlik operasyonlarını denetleyen Cihat Konseyi üyesiydi. 24 Aralık 1962’de Bekaa Vadisi’ndeki Bednayel köyünde doğdu.

Hizbullah Hareketi’nin kurucu kuşağı arasında yer alıyordu. Hizbullah’ın askeri kanadının komutanı Fuad Şükür’ün yardımcısıydı ve Şükür’e 30 Temmuz 2024’te İsrail’in düzenlediği suikasttan sonra fiilen bu görevi yürütüyordu.

1980’lerde, Hizbullah’a bağlı İslami Cihat Örgütü’nün kıdemli bir üyesiydi. Bu örgüt, 1983’te ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği ile ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu kışlaların bombalanması olaylarını gerçekleştirdi.

1990’ların başında Hizbullah’ın merkezi eğitim sorumluluğunu üstlendi. 1990’ların ortalarında hareketin genelkurmay sorumluluğunu devraldı.

1997’den itibaren ve kurtuluştan sonraya kadar “Cebel Amal” operasyon biriminin sorumluluğunu üstlendi; bu dönemde doğrudan birçok önemli operasyona liderlik etti.

4 Şubat 2000’de, Güney Lübnan çatışması sırasında İsrail helikopterleri aracını hedef aldı; saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

2006 Lübnan Savaşı sırasında, Hizbullah ile Suriye ordusu arasındaki istihbarat koordinasyonundan sorumluydu.

Hizbullah’ın elit birliği olan Rıdvan Gücü’nü kurmuş, geliştirmiş ve liderliğini üstlenmiştir. 2008’den itibaren operasyon işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı ve Cihat Konseyi üyesi olarak atandı.

Suriye Savaşı sırasında, 2013’ten itibaren Hizbullah’ın yürüttüğü askeri operasyonlarda kilit rol oynadı.

Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların “Aksa Tufanı Operasyonu”nun başlangıcından itibaren Rıdvan Gücü’nün Lübnan destek cephesindeki askeri operasyonlarını planladı ve yönetti.

İsrail’in 20 Eylül 2024’te Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği hava saldırısında, aralarında Rıdvan Gücü’ne bağlı diğer komutanların da bulunduğu 20 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

(VC)