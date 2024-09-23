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Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 15:28
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İbrahim Akil kimdir?

Hizbullah’ın özel harekât komutanı ve hareketin elit birliği olan Rıdvan Gücü’nün kurucusu İbrahim Akil, 20 Eylül 2024’te Beyrut’un güneyinde İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İbrahim Akil kimdir?
Fotoğraf: Hizbullah

“Hac Abdülkadir” olarak bilinen İbrahim Akil, Hizbullah’ın askeri ve güvenlik operasyonlarını denetleyen Cihat Konseyi üyesiydi. 24 Aralık 1962’de Bekaa Vadisi’ndeki Bednayel köyünde doğdu.

Hizbullah Hareketi’nin kurucu kuşağı arasında yer alıyordu. Hizbullah’ın askeri kanadının komutanı Fuad Şükür’ün yardımcısıydı ve Şükür’e 30 Temmuz 2024’te İsrail’in düzenlediği suikasttan sonra fiilen bu görevi yürütüyordu.

1980’lerde, Hizbullah’a bağlı İslami Cihat Örgütü’nün kıdemli bir üyesiydi. Bu örgüt, 1983’te ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği ile ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu kışlaların bombalanması olaylarını gerçekleştirdi.

1990’ların başında Hizbullah’ın merkezi eğitim sorumluluğunu üstlendi. 1990’ların ortalarında hareketin genelkurmay sorumluluğunu devraldı.

1997’den itibaren ve kurtuluştan sonraya kadar “Cebel Amal” operasyon biriminin sorumluluğunu üstlendi; bu dönemde doğrudan birçok önemli operasyona liderlik etti.

4 Şubat 2000’de, Güney Lübnan çatışması sırasında İsrail helikopterleri aracını hedef aldı; saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

2006 Lübnan Savaşı sırasında, Hizbullah ile Suriye ordusu arasındaki istihbarat koordinasyonundan sorumluydu.

Hizbullah’ın elit birliği olan Rıdvan Gücü’nü kurmuş, geliştirmiş ve liderliğini üstlenmiştir. 2008’den itibaren operasyon işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı ve Cihat Konseyi üyesi olarak atandı.

Suriye Savaşı sırasında, 2013’ten itibaren Hizbullah’ın yürüttüğü askeri operasyonlarda kilit rol oynadı.

Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların “Aksa Tufanı Operasyonu”nun başlangıcından itibaren Rıdvan Gücü’nün Lübnan destek cephesindeki askeri operasyonlarını planladı ve yönetti.

İsrail’in 20 Eylül 2024’te Beyrut’un güney banliyösüne düzenlediği hava saldırısında, aralarında Rıdvan Gücü’ne bağlı diğer komutanların da bulunduğu 20 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan Hizbullah ibrahim akil rıdvan gücü Hizbullah-İsrail Savaşı
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