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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 08:39
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga: Gözaltı kararı sayısı 49’a çıktı

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Büyükçekmece ve Beşiktaş belediyelerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri de inceleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga: Gözaltı kararı sayısı 49’a çıktı
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma çerçevesinde düzenlenen 5. dalga operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 49’a yükseldi. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 38 olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Büyükçekmece ve Beşiktaş belediyelerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri de inceleniyor. Operasyonlar kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda gözaltı listesi genişletildi.

İBB operasyonları: Kaç kişi gözaltına alındı ?
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Önceki operasyonlarda kimler gözaltına alınmıştı?

Soruşturmanın önceki aşamalarında, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyordu. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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