ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 09:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 09:46
1 dk Okuma

İBB’ye yönelik yeni dalga operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in eşi ve oğlunun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB’ye yönelik yeni dalga operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi. Şimdiye kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, kişilerin Ekrem İmamoğlu soruşturmasında tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte yolsuzluğa karıştığını iddia ediliyor.

Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiğini, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit ettiğini savunuyor.

Gözaltı kararı verilen kişilerin de Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığını iddia ediyor. 14 kişi "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy

Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışma ise sürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
ilgili haberler
İBB operasyonunda yeni gözaltı dalgası
9 Temmuz 2025
/haber/ibb-operasyonunda-yeni-gozalti-dalgasi-309292
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-yavuz-saltik-ben-hizmet-ettim-suc-uretildi-309285
İBB soruşturması: 5 tutuklama, 20 kişi adli kontrolle serbest
2 Ağustos 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-5-tutuklama-20-kisi-adli-kontrolle-serbest-310079
İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten baba oldu
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ramazan-gulten-baba-oldu-309903
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yeni-operasyon-25-kisi-hakkinda-gozalti-karari-309902
SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEMEDİ
Özgür Özel'in suçladığı "İBB davası borsası" şüphelisi avukata ev hapsi
8 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-in-sucladigi-ibb-davasi-borsasi-suphelisi-avukata-ev-hapsi-310263
AB’den Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak’a: İBB haberinizi düzeltin
26 Haziran 2025
/haber/abden-turkiye-gazetesi-aksam-yeni-safaka-ibb-haberinizi-duzeltin-308849
Tutuklu İBB yöneticisi F. Pınar Türker: Alnım ak, başım dik, özgürlüğüme kavuşacağım
11 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-f-pinar-turker-alnim-ak-basim-dik-ozgurlugume-kavusacagim-309389
İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-10-kisi-adliyeye-sevk-edildi-309364
İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
12 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-8-supheli-tutuklandi-309422
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB operasyonunda yeni gözaltı dalgası
9 Temmuz 2025
/haber/ibb-operasyonunda-yeni-gozalti-dalgasi-309292
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-yavuz-saltik-ben-hizmet-ettim-suc-uretildi-309285
İBB soruşturması: 5 tutuklama, 20 kişi adli kontrolle serbest
2 Ağustos 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-5-tutuklama-20-kisi-adli-kontrolle-serbest-310079
İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten baba oldu
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ramazan-gulten-baba-oldu-309903
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yeni-operasyon-25-kisi-hakkinda-gozalti-karari-309902
SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEMEDİ
Özgür Özel'in suçladığı "İBB davası borsası" şüphelisi avukata ev hapsi
8 Ağustos 2025
/haber/ozgur-ozel-in-sucladigi-ibb-davasi-borsasi-suphelisi-avukata-ev-hapsi-310263
AB’den Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak’a: İBB haberinizi düzeltin
26 Haziran 2025
/haber/abden-turkiye-gazetesi-aksam-yeni-safaka-ibb-haberinizi-duzeltin-308849
Tutuklu İBB yöneticisi F. Pınar Türker: Alnım ak, başım dik, özgürlüğüme kavuşacağım
11 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-f-pinar-turker-alnim-ak-basim-dik-ozgurlugume-kavusacagim-309389
İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-10-kisi-adliyeye-sevk-edildi-309364
İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
12 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-8-supheli-tutuklandi-309422
Sayfa Başına Git