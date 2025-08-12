İBB’ye yönelik yeni dalga operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi. Şimdiye kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, kişilerin Ekrem İmamoğlu soruşturmasında tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte yolsuzluğa karıştığını iddia ediliyor.

Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiğini, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit ettiğini savunuyor.

Gözaltı kararı verilen kişilerin de Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığını iddia ediyor. 14 kişi "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy

Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışma ise sürüyor.

(HA)