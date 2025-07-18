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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 09:51
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 09:56
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İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Polis şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar

Akın Gürlek’in başında olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı dalgası başladı.

Savcılık, 18 kişi hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gözaltı kararı olan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

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(HA)

Haber Yeri
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/haber/sofor-operasyonu-ibb-sorusturmalarinin-en-tuhaf-halkasi-mi-309475
İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
12 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-8-supheli-tutuklandi-309422
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11 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-f-pinar-turker-alnim-ak-basim-dik-ozgurlugume-kavusacagim-309389
İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-10-kisi-adliyeye-sevk-edildi-309364
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/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-yavuz-saltik-ben-hizmet-ettim-suc-uretildi-309285
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/haber/ibb-operasyonunda-yeni-gozalti-dalgasi-309292
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/haber/kenevirden-yapilan-tibbi-saglik-destek-ve-kisisel-bakim-urunleri-eczanelerde-satilabilecek-308811
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