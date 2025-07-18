İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar

Akın Gürlek’in başında olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı dalgası başladı.

Savcılık, 18 kişi hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gözaltı kararı olan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

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(HA)