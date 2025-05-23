İBB’ye yeni operasyon 49 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “mali suçlar” soruşturmasında yeni operasyon başlatıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile Yavuz Saltık ve Ali Kurt da var.

AA'nın geçtiği habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda şu ana kadar İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

”2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."

"Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar.." CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X’te şu açıklamayı yaptı: "İBB’ye 4. Dalga operasyon.. Daha evvel gözaltına alınan ve aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurtdışına çıktığı (!) sorulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu bir kez daha gözaltında.. Aynı şekilde, 2. Dalgada gözaltı sonrası serbest bırakılan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay tekrar gözaltında.. Diayder davasında yargılanıp beraat eden Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gözaltında.. Koruma Müdürü Mustafa Akın yanında İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ile İBB Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay da gözaltına alınanlar arasında.. Bu sabah Esenyurt’un seçilmiş ve tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ilk duruşması Silivri cezaevi yerleşkesinde yapılacak.. Kısacası gözaltılarla duruşmalar birbirine girmiş durumda.. İBB yöneticisi iseniz her sabaha bir operasyon olasılığı için hazır olmak zorundasınız. Daha evvel alınıp bırakılmış olsanız dahi durum böyle.. Türkiye’de 1400 belediye var, hedef İBB ve aslında açığını söyleyelim hedef İmamoğlu.. Adalet dinin temelidir.. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar.." "Kaybettiklerini biliyorlar" CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de X’te şu açıklamayı yaptı: "İktidar operasyon üstüne operasyon ile, tükenmişliğine çare bulup uzatmaları oynamaya çalışıyor. Millete düşman olanlar, milletin evi İBB'yi hedef alıyorlar. Kaybettiklerini biliyorlar, Ekrem İmamoğlu'nun halkın desteğiyle kazanacağını görüyorlar. Vatandaşın gönlüne giremedikleri için, korku salarak 86 milyonu sindirmeye yelteniyorlar. Suç bulamıyorlar, ne deseler tersi çıkıyor, tüm bu sürecin yalan ve iftira üzerine inşa edildiğini herkes görüyor. Gerçek suçlulara yapılmayan sabah baskınlarıyla masum insanların hayatını zehir ediyorlar. Daha önce gözaltına aldıkları insanları tekrar tekrar gözaltına alarak eziyet ediyorlar. Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler “Zulmün artsın ki tez zeval bulasın” diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz."

İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANI SALTIK Kimseyi geride bırakmayacağız, öncelik kadın ve çocuklar

(EMK)