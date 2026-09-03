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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 08:11 3 Eylül 2026 08:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 09:38 3 Eylül 2026 09:38
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB’ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu birçok isim gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB’ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni bir operasyon düzenledi.

Savcılık ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, "bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu" iddiasıyla 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

İBB Satın alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Operasyonda 12 kişi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu İBB protestoları ekrem imamoğlu
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