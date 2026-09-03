İBB’ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni bir operasyon düzenledi.

Savcılık ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, "bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu" iddiasıyla 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

İBB Satın alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Operasyonda 12 kişi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

(EMK)