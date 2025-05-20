İBB’ye. 3. dalga operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Taner Çetin’in Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yakın çalışma içinde olduğu belirtildi.

Çetin’in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yürütülen bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı, bu ihaleleri kendisine yakın şirketlere yönlendirerek rüşvet aldığı öne sürüldü.

Başsavcılığın açıklamasına göre, bu usulsüz işlemler sonucunda Çetin’in çeşitli taşınır ve taşınmaz mülkler edindiği tespit edildi. Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, bu mal alımlarının ödemeleri doğrudan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ile çalışan firmalar tarafından yapıldı. Aynı firmalar üzerinden bazı diğer şirket personeline de para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, Taner Çetin’in de dahil olduğu 22 kişinin, adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerle bağlantılı rüşvet süreçlerine karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına, adreslerinde arama yapılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülün 2024/228233 sayılı soruşturmamızda;

Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın, Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturmada ,

Başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.

Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı-arama el koyma inceleme kararları verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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Ne olmuştu? İBB’ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. İmamoğlu hakkında, “ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, rüşvet alma ve suç örgütü kurma” suçlamaları yöneltilmişti. Tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

(EMK)