İBB’nin Saraçhane binası için Vakıflar tapuya başvurdu

*Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki ana hizmet binasının kendi adına tescil edilmesi için Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru, 20 Kasım 2025'te değiştirilen Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine dayanıyor.

*Bu madde, vakıf yoluyla oluşturulan ve kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfa iadesini düzenliyor. 1970'ten bu yana İBB tarafından kullanılan bina şu anda İBB adına kayıtlı. Tescilin tamamlanması durumunda bina kiralama, tahsis veya tahliye seçenekleriyle karşı karşıya kalacak. İBB'nin tescil sonrası yargı yoluna başvuracağı belirtildi.

*Tapu kayıtlarında binayla ilgili yedi farklı vakıf adına şerh bulunuyor. Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı'nda da benzer tartışmalar yaşanmıştı.