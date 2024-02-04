İBB’nin kitapçısında LGBTİ+ nefreti yayan kitaplara yer verildi

Sosyal medyada hedef gösterildiğinde hızlıca kitapların satış durduran İstanbul Kitapçısı, LGBTİ+’ları pedofili ile ilişkilendiren kitaplara yer veriyor.

unikuir.org'un haberindeki bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018’den bu yana 40’a yakın kitaba “muzır neşriyat” yani zararlı yayın damgası vurduğu için söz konusu kitaplar sadece siyah poşette ya da kapalı zarfta satılabiliyor.

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Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Yayınlama Özgürlüğü Raporlarında yer alan bilgiye göre de bu kitapların büyük çoğunluğunun sansürle karşılaşmasının nedeni; toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ ve cinsel sağlık temalarını içermesi.

Buna karşın LGBTİ+’ları hedef gösteren, LGBTİ+’lardan “suçlu” ya da “hasta” diye söz eden kitaplara ulaşmak ise çok kolay.

O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti

SERA KADIGİL: "Kitaplar 'muzır neşriyat' denilerek fiilen sansürleniyor"

(EMK)