ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 4 Şubat 2024 15:09
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2024 15:13
1 dk Okuma

İBB’nin kitapçısında LGBTİ+ nefreti yayan kitaplara yer verildi

LGBTİ+’ları hedef gösteren, LGBTİ+’lardan “suçlu” ya da “hasta” diye söz eden kitaplara, İBB’ye bağlı faaliyet gösteren “istanbul Kitapçısı”nda ulaşılabiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB’nin kitapçısında LGBTİ+ nefreti yayan kitaplara yer verildi
Görsel: unikuir.org

Sosyal medyada hedef gösterildiğinde hızlıca kitapların satış durduran İstanbul Kitapçısı, LGBTİ+’ları pedofili ile ilişkilendiren kitaplara yer veriyor. 

unikuir.org'un haberindeki bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018’den bu yana 40’a yakın kitaba “muzır neşriyat” yani zararlı yayın damgası vurduğu için söz konusu kitaplar sadece siyah poşette ya da kapalı zarfta satılabiliyor. 

Detaylar

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Yayınlama Özgürlüğü Raporlarında yer alan bilgiye göre de bu kitapların büyük çoğunluğunun sansürle karşılaşmasının nedeni; toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ ve cinsel sağlık temalarını içermesi.  

Buna karşın LGBTİ+’ları hedef gösteren, LGBTİ+’lardan “suçlu” ya da “hasta” diye söz eden kitaplara ulaşmak ise çok kolay. 

O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti
O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti
25 Mart 2023
"Kitaplar 'muzır neşriyat' denilerek fiilen sansürleniyor"
SERA KADIGİL:
"Kitaplar 'muzır neşriyat' denilerek fiilen sansürleniyor"
24 Ağustos 2020

(EMK)

muzır kurulu muzır neşriyat LGBTİ+ hak ihlalleri LGBTİ+ hakları insan haklarıdır ÜniKuir Derneği
ilgili haberler
Ödüllü çocuk kitabına ‘muzır neşriyat’ sansürü
18 Eylül 2023
/haber/odullu-cocuk-kitabina-muzir-nesriyat-sansuru-284135
O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti
25 Mart 2023
/yazi/o-artik-muzir-nesriyat-visnenin-cinsiyeti-276282
"Muzır Kurulu, yayıncıyı da yazarı da muhatap görmüyor"
30 Haziran 2022
/haber/muzir-kurulu-yayinciyi-da-yazari-da-muhatap-gormuyor-263924
Netflix Türkiye, "Kalp Çarpıntısı" dizisini "muzır" olarak tanımladı
14 Haziran 2022
/haber/netflix-turkiye-kalp-carpintisi-dizisini-muzir-olarak-tanimladi-263280
ilgili haberler
Ödüllü çocuk kitabına ‘muzır neşriyat’ sansürü
18 Eylül 2023
/haber/odullu-cocuk-kitabina-muzir-nesriyat-sansuru-284135
O artık muzır neşriyat: Vişnenin Cinsiyeti
25 Mart 2023
/yazi/o-artik-muzir-nesriyat-visnenin-cinsiyeti-276282
"Muzır Kurulu, yayıncıyı da yazarı da muhatap görmüyor"
30 Haziran 2022
/haber/muzir-kurulu-yayinciyi-da-yazari-da-muhatap-gormuyor-263924
Netflix Türkiye, "Kalp Çarpıntısı" dizisini "muzır" olarak tanımladı
14 Haziran 2022
/haber/netflix-turkiye-kalp-carpintisi-dizisini-muzir-olarak-tanimladi-263280
Sayfa Başına Git