İBB’nin işlettiği Belgrad Ormanı’nda polis eşliğinde tahliye

Tarım ve Orman Bakanlığı, işletme hakkı 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları'nın, sözleşmenin sona ermesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliye edilmesini talep etti.

İBB, karara karşı yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurdu; ancak mahkeme talebi reddetti.

Gelişmeler ışığında bu sabah saat 06.00’da, tahliye işlemleri için bölgeye 200 çevik kuvvet polisi sevk edildi ve İBB’ye ait tabelalar söküldü.

İBB’den açıklama

Tahliye süreciyle ilgili açıklama yapan İBB, özetle şöyle dedi:

“İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. İBB ormanın doğanın korunması; Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek.

“İBB Belgrad Ormanı'nın temiz ve güvenli kalması için hizmetler veriyordu. Bu hizmetler; güvenlik, temizlik, yeşil alan bakım, aydınlatma bakım, otopark, WC, bakım hizmetleri, halk sağlığı, veteriner hizmetleri gibi daimi ve kalıcı hizmetlerden oluşuyor. Verilen hizmet ve yatırımların 2019 yılından beri İBB’ye maliyeti güncel rakamlarla yaklaşık 450 milyon TL’ydi.”

Bakanlıktan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ise Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini bildirdi.

İBB'nin işletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada "Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır," dendi.